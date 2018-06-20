普丁太受歡迎？ 俄民調：過半要他繼續連任!

2018年06月20日 15:10 中時電子報 李靖棠

據今日俄羅斯網（RT）報導，剛剛連任總統的普丁（Vladimir Putin），雖然在法理上無法再連任，但憑藉著他的高人氣和強悍風格，卻似乎很得俄羅斯民眾的支持。民間智庫Levada最新的一份民調顯示，在「認為2024年、普丁是否繼續連任第5任期」的問題，有高達51%的民眾選擇支持，只有27%的民眾認為，此舉不太妥當，從此也可看出，無論外界如何批評，普丁在國內依然擁有不小的支持度。

但即使民眾有此「期待」，當前的俄羅斯憲法僅允許連選連任一次，除非國會願意替他量身修法，否則普丁只能選擇，重走一回他過往的從政之路：屬於雙首長（總統＋總理）制度的俄羅斯，卻讓普丁找到一種「合法」延續權力的模式，2008年任滿兩屆總統後，將位置交給親信梅德維傑夫（Dmitry Medvedev），自己卻搖身一變、進入國會成為了總理，4年後再次重返大位，讓他得以再度掌權12年的時間。

俄羅斯總統普丁（圖中央）與總理梅德維傑夫（圖左），出席世界盃開幕戰。（圖/美聯社/克里姆林宮）

現年65歲的普丁，出生於前蘇聯（USSR）時期的列寧格勒，父親是名在潛艇服役的海軍、母親是工廠女工，畢業於列寧格勒大學國際法學系，被招募進蘇聯國家安全委員會（KGB）工作，在完成特工訓練後，開始他多年情報人員的生涯。曾被派往東德5年，負責蒐集西德的經濟情報，但在1991年蘇聯解體前辭職。

俄羅斯總統普丁（圖左）與車臣共和國總統卡迪羅夫（圖右）。（圖/美聯社/克里姆林宮）

政治生涯從家鄉聖彼得堡起步，得到葉爾欽（Boris Yeltsin）賞事後，宦途直線上升、被提升為俄羅斯聯邦安全局（FSB）局長，主管俄羅斯的情報工作。1999年葉爾欽任命普丁為總理，本不看好的他，卻因為硬漢形象逐漸獲得支持，該年年底葉爾欽突然自請辭職下台，普丁以總理身份成為代理總統，讓他從此獨攬大權，成為俄羅斯實際最高領導人至今，甚至被西方社會諷刺為「新沙皇」。

先前輕輕鬆鬆就拿下過半票數、再次連任6年總統的普丁，讓他的統治時期拉長至24年，是繼前蘇聯總書記史達林（Josef Stalin）之後，俄羅斯統治時間最長的領導人。

而他的政治盟友、車臣共和國（Chechen Republic）強人總統卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）也公開呼籲，希望國會能修改法律，支持普丁在2024年繼續連任總統職務；不過普丁的發言人也表示，總統已多次宣告，他不會修改憲法、也不會破壞規定，將會在2024年屆滿後卸下總統之位。

(中時電子報)