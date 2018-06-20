想當邊緣人！台灣十大避暑勝地讓你獨處也快樂

2018年06月20日 15:19 中時電子報 簡怡欣 文／DailyView網路溫度計、編輯／

奧萬大國家森林遊樂區綠莊前落羽松的壯麗景致。（本報系資料照/楊樹煌攝）

氣溫不斷飆高，走出戶外都需要勇氣呢，生怕一走出門就像冰塊一樣，融化成一攤水接著蒸發在熱氣中。實在好想逃到南半球過冬啊！還好台灣高山不少，地理課有學到「海拔每上升一百公尺，氣溫下降0.6度」，涼爽宜人的氣溫不用到國外！今日DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》從2017年6月4日到2018年6月3日間觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言，統整出「全台十大避暑勝地」，一起來挑選這個周末該去哪度過吧！

第十名、大雪山國家森林遊樂區

大雪山海拔高度‎約‎1,800到2,996公尺（林務局資料)，氣溫約比平地低10度左右，舒適的溫度，網友表示是位在台中地區「享受森林沐浴的好地方、世外桃源」也是夏天避暑的好地方，不僅如此大雪山的森林植物豐富，海拔不同分暖、溫、寒三種森林帶，也是「賞鳥」人士最愛的好所在！網友讚嘆「超新鮮的好空氣、野生動物的天堂」。

遊玩資訊：

開放時間：06:30-17:00

門票：200元(假日全票)其他票種價格請見林務局。

停車費：機車20元；汽車100元。

第九名、武陵國家森林遊樂區

蘊藏豐富林相還有著名的國寶魚「櫻花鉤吻鮭」的武陵，海拔高度也超過1,800公尺，佔地橫跨了台中市和平區、宜蘭縣大同鄉等，高度變化最高達3,884公尺，春季可賞櫻花、桃李花的美景，夏日絲毫感受不到暑氣，秋季楓紅、冬日白雪，四季都宜人的絕佳場域，網友推薦「吊橋至桃山瀑布風景優美、園區方便露營、不輸國外美景」，在這邊可以遠離塵囂，享受幽靜森林浴！

遊玩資訊：

開放時間：08:00-17:00

門票：160元(假日全票)，其他票種價格請見林務局。

停車費：機車10元；汽車50~80元。

「望洋山搭配翠峰湖」的湖景日出，是太平山國家風景遊樂區每年12月至隔年1月期間限定的隱藏版絕景。（羅東林管處提供）

第八名、太平山國家森林遊樂區

位處在宜蘭大同鄉，遊樂區內還擁有溫泉資源，面積廣達13,232.53公頃，網友分享「把整個森林遊樂區和步道走完，大概要花3~4天左右」。其中翠峰湖是台灣最大的高山湖泊，位在海拔1840公尺，網友推薦「入住翠峰山屋，天氣好、傍晚四點入住時，欣賞雲海的變化」。另外「山毛櫸步道」被網友大讚為自己走過最漂亮的步道。園區內處處美景，盛夏時節讓人想即刻歸隱山林！

遊玩資訊：

開放時間：06:00-20:00（例假日、暑假4:00-20:00）

門票：200元(假日全票)其他票種價格請見林務局。

停車費：機車20元；汽車100元。

第七名、烏來風景區旅遊

北部地區除了宜蘭之外，前往新北市烏來避暑也是不錯的選擇，烏來不僅春天可以賞櫻、冬天還可以泡溫泉，熱門景點包括南勢溪和桶後溪露營，以及「烏來瀑布」。網友推薦「到烏來搭個小台車到烏來瀑布賞美景、吃冰消暑或是吃吃沿街美食」都是不錯的選擇，在烏來還可以欣賞「泰雅風情、愜意人生」。此外南勢溪下游還有著名的內洞國家森林遊樂區，不過現仍在休園中，若想一覽園區內最美的瀑布「信賢瀑布（內洞瀑布）」可得再多等一陣子了，詳情請見林務局。

太魯閣風景曾引發挪威旅遊業高階主管讚嘆，直呼「跟挪威景色非常相似」 (圖／本報資料照)

第六名、太魯閣國家公園

國家級的風景區是台灣旅客、國外觀光客必訪景點，旅客前往花蓮地區遊玩必定不能錯過的好地方，網友形容「鬼斧神工的景觀、東台灣旅遊首選」海拔達三千公尺以上，氣溫宜人自然不在話下，訪客不驚讚歎「最美的國家公園」，網友表示「既危險又讓人愛不釋手的地方」，部分路段「落石多、注意安全」。整個國家公園占地九萬兩千公頃，不論是想親近山或是遙望海洋，願望一次滿足的景點，小編推薦初訪者務必參訪「清水斷崖」、「砂卡噹步道」！夏季旅遊千萬要安排來到這裡呀！

第五名、溪頭森林遊樂區

現已稱為「溪頭自然教育園區」位在南投的鹿谷鄉，海拔1150公尺，雖然海拔不高但山林環繞，長年氣候涼爽，富含自然景觀包含神木、大學池以及銀杏林等著名必訪景點，網友推薦中台灣健走好去處「空氣品質特優、避暑好地方」山坡地不推薦一般輪椅或娃娃車前往，在園區附近還有濃濃日式風格色彩的妖怪村觀光商圈。小編建議可以搭乘大眾交通運輸上山，此外也提醒會暈車的朋友記得準備暈車藥囉！

遊玩資訊：

開放時間：07:00-17:00

門票：200元(假日全票)其他票種價格請見收費標準。

停車費：汽車100元。

「奧萬大聯外道路」利用擋土牆天然石材拼畫，營造出最具奧萬大特色美景，也讓該工程獲獎。（本報系資料照/楊樹煌攝）

第四名、奧萬大國家森林遊樂區

奧萬大也位在南投縣，如其名最著名的景色楓林區，此外多元鳥類生態也是一大特點，在奧萬大春季可以賞櫻、夏季可以觀瀑，至此一定要走過「奧萬大吊橋」之處格外清幽雅靜，海拔高度1100~2600公尺之間，園區內有多條健行路線，網友分享「山林美景四季變化，悠遊山林渡假的好地方又可以強健腿力」，一日行者，建議「攜帶簡單食物野餐，好好放鬆身心靈。」若時間充裕也可留宿一宿，天氣好的話還有機會可看到滿天星斗唷！

遊玩資訊：

開放時間：8:00-17:00

門票：200元(假日全票)其他票種價格請見收費標準。

停車費：機車20元、汽車100元。

第三名、蘇澳冷泉公園

宜蘭好山好水，夏季不用攀高山便有冷泉可消暑，蘇澳冷泉位在蘇澳車站附近，泉質屬於碳酸冷泉約22度、無色無臭，彷彿在泡無糖汽水，有「天下第一奇泉」的美譽，蘇澳冷泉公園目前大眾池正維修中，僅剩個人湯屋可浸泡，最多容納4人，無提供住宿。網友表示「原來是氣泡水阿、收費合理、舒服、沁人心脾、蘇澳人幸福哦！」小編好想即刻就衝去，涼快一番呀！

遊玩資訊：

開放時間：8:00-17:00

門票：1人150元、2人200元、3人300元、4人400元請見收費標準。

停車資訊：備有停車場(費用依當地公告)。

清境高空觀景步道遊客可在觀景步道上遠眺中央山脈各群峰及清境農場美景盡收眼底。（本報系資料照/楊樹煌攝）

清境高空觀景步道，視野開闊，景色壯麗，開放營運才9個月就突破百萬旅遊人次。（本報系資料照/楊樹煌攝）

第二名、清境風景區

﻿清境農場位在南投仁愛鄉海拔約1750公尺，一片無際的山坡草地上成群的羊隻，網友認為「空氣清新視野寛闊、涼爽，避暑好地方」並且推薦給繁忙的上班族們來此地「有非常好的放鬆效果」，在這邊也很是和親子同遊「環境好，適合溜小孩」。清境農場主打北歐風情，農場內還有許多景觀步道，以及附近景點也有小瑞士花園，網友建議「漫步其中享受悠閒、可以避暑、小巧可愛、好逛好拍不會太大。」夏天來清境享受清淨，在青青草原上觀賞綿羊秀或是到馬術秀場欣賞哈撒克騎士的英姿也是不錯的體驗，小編提醒「事先鎖定表演時間，每天場次有限唷！」

遊玩資訊：

開放時間：0800~17:00(清境農場)、09:00-21:00(小瑞士花園)

門票：清境農場200元/小瑞士花園120元(假日全票)，其他票種價格請見清境農場。

停車費：免費(數量有限，建議搭乘大眾運輸)。

第一名、阿里山國家森林遊樂區

前往阿里山除了到半山腰處的奮起湖逛逛之外，別忘了繼續驅車前往森林遊樂區，童謠「123到台灣，台灣有座阿里山」，上阿里山不能錯過欣賞神木、日出，海拔達2,000-2,700公尺又富含樹林地，氣溫調節得恰到好處，網友分享「從平地31度到山上變13度超冷、沿路山景美不勝收！」想透心涼享受森林浴嗎？除了消暑還能大飽眼福！網友大讚「沒來過別說你看過大樹、神樹。」

DV小百科：阿里山泛指該山區，事實上沒有一座山叫做阿里山(資料來源:林務局)。

遊玩資訊：

開放時間：06:30-17:00

門票：200元(本國國籍適用)其他票種價格請見林務局。

停車費：機車20元；汽車100元。

(中時電子報)