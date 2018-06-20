免疫球蛋白＋疫苗守護 一年仍有200多名寶寶染B肝

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我國過去是B肝大國，帶原者一度超過300萬人、平均每10人就超過1人，由於最主要的傳染途徑為「母嬰垂直傳染」，雖靠著強化防治和全面打疫苗，讓帶原者數量降到171萬人，但只要孕婦罹患的是較強型別的B肝，就算寶寶出生後，立刻打疫苗和給予免疫球蛋白治療，仍有超過10％機率會遭感染，估計每年約新增220名B肝小病人。

病毒性肝炎高居全球第6大死因，也引發WHO高度重視，宣示要在2030年前，讓病毒性肝炎發生率減少9％、死亡率減少65％；林口長庚副院長、台灣肝臟研究學會執行委員簡榮南說，我國在1980年代，B肝患者一度破300萬人，傳染主因是「母嬰垂直傳染」，於是先在1984年，針對B肝產婦的新生兒注射B肝疫苗，1986年更擴大到所有新生兒，成果顯著、也讓帶原人數持續下探，今年也來到歷史新低的171萬人。

然而，研究顯示，孕婦若感染的是較強的B肝型別，無論是自然產還是剖腹產，都會在生產階段傳染給寶寶，在過去，就算讓寶寶一出生就給予免疫球蛋白和接種疫苗，感染率仍高達10％，一年約220名嬰兒因此遭感染。

長庚醫院內科部部長林俊彥說，主因是在寶寶接觸到過高的病毒量後，事後難以靠藥物防治感染，因在懷孕過程就進行治療；他補充，健保今年通過兩項B肝抗病毒藥物的給付，服用期間從懷孕28周起至產後1個月，研究顯示，此舉能讓傳染B肝給寶寶的機率，從10％大幅降到1％，且並不會影響胎兒健康，「推估每年可再減少200多例B肝新病例」。

林俊彥說，現在的產檢，都會透過抽血來得知孕婦有無罹患B肝、以及B肝的型別，若屬於較嚴重者，便會建議接受抗病毒藥物的治療，過去一天藥費約200元，現則有健保給付，為了寶寶的健康，孕婦應按時接受產檢，並遵循醫師的專業建議，看是否有提早接受治療的需要。

(中時 )

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