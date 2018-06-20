年改不利房市？網：恐怖的房地產拋售潮來了

2018年06月20日 15:13 中時電子報 戴安瑋

最近許多退休公務人員接到退休所得重算處分書，退休金從7月起減少，一個月減少3、4萬元，令公教人員不滿，紛表示會減少消費。多位網友在ptt上po文表示，年改會讓國內經濟蕭條，也會對房價產生不利影響，「恐怖的年改丟貨潮要來了」。房產人士則擔心房產市場恐會失去主力買盤。

有許多網友近來紛在ptt上po文，發表年改後對國內房地產的影響。有網友表示，「很多公教人員用月退繳房貸，年金大砍，未來養不起房，恐就會拋售」、「公教一直是買房投資主力之一，當初貸款成數高，利息又比較低，很多人買了二、三間，少了月退繳房貸，恐怕撐不下去」、「公教人員減少消費，國內經濟會蕭條」。不過，也有網友說，「以軍公教的性格，是決不可能把房子丟出來的，想太多」。

根據《聯合報》報導，住商不動產企研室經理徐佳馨指出，確有不少公教人員用月退金繳房貸，2012年前或是更早期購置的，多數房貸已經繳清，地點不要太差，有一定程度獲利，除非另有資金需求，不然不至於低價出售；若是2013年前後購置的，因為房價買在高點，如果無法出租，可能會在可容受範圍內賠售殺出，尤以軍公教購屋偏好的文教區、辦公商圈等，下半年委售量可能會增加。

徐佳馨表示，穩定性高的軍公教族群一直是房地產主力之一，年改之後，收入減少，會讓許多退休公務人員改變消費習慣與投資想法，讓市場憂心。

(中時電子報)