漢學跨領域研究 美日漢學家勇奪唐獎

2018年06月20日 15:17 旺報 李侑珊

美國學者宇文所安（Stephen Owen）獲得2018年唐獎漢學獎。（唐獎基金會提供）

日本漢學家斯波義信獲得2018年唐獎漢學獎。（唐獎基金會提供）

2018年唐獎漢學獎於今（20）日公布，由美國學者宇文所安（Stephen Owen）和日本學者斯波義信（Yoshinobu Shiba）獲得，兩名漢學家共同的特點，即在於跨出漢學領域，宇文所安不只以唐詩研究獨步全球，更完成首部杜甫詩英譯全集，引導世界重新認識中國古典文學，斯波義信結合地域史、經濟史及歐美史學理論，完成著作《宋代江南經濟史研究》，成為西方各大學的宋代史必讀教材。

宇文所安曾執教耶魯大學，自1982年起任教於哈佛大學東亞系與比較文學系，現為該校目前僅26位的「大學講座教授」（University Professor）之一，同時也是美國文理科學院院士、古根漢學術獎及Andrew W. Mellon Foundation傑出學術成就貢獻獎得主。

宇文所安是當代中國古典文學最重要的學者，以唐詩研究獨步全球，其他領域亦貢獻卓著，並爲古典詩文的翻譯大家。他系統性地彙整中國長達3,000年的文學選集教科書，創立「中華經典文庫」（Library of Chinese Humanities）譯著系列，免費開放網路閱讀，擴大並加深中華人文典籍對世界的影響。他率先將唐詩做系統性的研究、翻譯及編輯，出版《初唐詩》、《盛唐詩》、《晚唐詩》等專著30餘種。

2015年，宇文所安推出杜甫詩英譯全集，共六巨冊，翻譯現存杜詩共千餘首，宇文教授窮八年之力，將所有杜詩重新考訂、翻譯，以廣流傳，誠為近年漢學界一大盛事。他的研究不局限於唐詩、文學思想、文論及詩學研究，還包括文學史與比較詩學，其寬廣的文化史視野，不僅為漢學開創新局，更為東西比較文學理論及實踐帶來突破，引導世人用不同角度重新看待中國古典文學，了解其內涵與精髓。

日本漢學家斯波義信是國際著名的中國社會經濟史學家。他匯通日本優良的漢學界嚴謹傳統和西方社會科學，並嫻熟運用各種中文資料；集此三項優點於一，遂在中國史領域（尤其宋代），取得突破性的成果，成為典範性的學者。

斯波義信長期執教於東京大學，是中國社會經濟史極其重要的學者，在宋史、中國經濟史、近代市鎮發展的研究上成果斐然，亦有華僑、海外華人相關研究為學界所重。其跨域研究漢學，結合地域史、經濟史深化研究，並將歐美史學理論方法應用於中國古代經濟史，完成著作《宋代江南經濟史研究》，是西方各大學宋代史必讀教材之一。

(旺報 )