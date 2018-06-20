B肝患者首度低於200萬　27萬人「具傳染力卻不知有病」

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中時

我國在1980年代，B肝患者一度破300萬人，平捐每10人就超過1人，但在1986年全面施打B肝疫苗後，目前帶原者人數已降到171萬人，且1966年後出生的民眾，終身有一次B肝篩檢補助；但醫師指出，目前仍有27萬人「具傳染力卻不知自己有病」，在無意間傳染給別人同時，自己也無就醫意識，容易成為肝炎防治中的漏洞。

世衛WHO和世界肝炎聯盟日前訂出目標，要在2030年前根除肝病，統計顯示，我國在1986年以前、也就是尚未對新生兒全面施打B肝疫苗時，B肝帶原者超過300萬人，但隨著全面接種疫苗，對高傳染力孕婦的寶寶，一出生也立刻給予免疫球蛋白治療，目前帶原者人數已降到歷史新低的171萬人。

並非所有帶原者都具有傳染力，統計顯示，171萬名帶原者當中，具有傳染力、須接受治療的患者約70萬人，長庚醫院內科部部長林俊彥說，其中，卻有約27萬人「具傳染力卻不知自己有病」，除了在日常生活中有傳染給他人的風險，自己也沒有就醫意識。

林俊彥說，最主要的原因在於篩檢，目前衛福部對1966年後出生的民眾，終身有一次的B肝篩檢補助，但對於1986年前出生、未趕上B肝疫苗全面施打，也就是約31~44歲的民眾，這些人B肝盛行率也不低，卻缺乏篩檢機制，值得政府注意。

(中時 )

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