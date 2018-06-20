只有愛爾達轉播世足賽 丁守中：政府該管管！

2018年06月20日 15:34 中時 張穎齊

國民黨台北市長參選人丁守中（左）與國民黨基隆市長參選人謝立功（右）同台出席經國管理學院畢業典禮，2人互動寒暄。（張穎齊攝）

世足賽開打以來，僅愛爾達電視有轉播，國民黨台北市長參選人丁守中今（20）日下午在基隆受訪時表示，台灣很多人只能用手機、電腦的小螢幕看世足賽轉播，而不能在電視上的大螢幕觀看，是很虐待人的一件事，痛批「政府應該管管！」

丁守中說，世足賽開打以來，很多人跟他反應，全球矚目的世界足球運動賽事，在台灣很多人只能在手機及電腦上看，轉播畫質差而且常卡卡，雖然愛爾達做了補救，但畢竟華視的轉播也只有後面的16強比賽，但這麼盛大重要的比賽，除少數付費安裝MOD者，多數人不能在電視大螢幕上看，總是遺憾。

丁守中指出，發展全民體育是政府政策，愛爾達背後金主就是中華電信，華視也是公廣集團成員，大家都在說往年都可在大電視上看到的電視轉播，今年多半球迷只能在手機及電腦上看，簡直是虐待球迷。雖然轉播是在商言商，網民間流傳的說法，都在懷疑在32到16強之間不轉播，是華視在幫中華電信MOD及愛爾達搶佔市場。

「要靠政府去爭取！」丁守中痛批，民進黨政府以全民體育為名，強制各單項運動協會全面開放招收會員，敢用強力手段要求各協會在3月全面改選，面對全國多數民眾無法在大電視螢幕看世足賽的不滿與遺憾，對同屬政府控制的愛爾達及華視怎麼悶不吭聲？

(中時 )