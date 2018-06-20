嘴唇出現5徵兆 告訴你身體哪裡出狀況

2018年06月20日 15:38 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

嘴唇不只展現容貌美觀與否，甚至可忠實反映身體的健康狀況。美國《預防》雜誌走訪皮膚科、牙科醫師，揭露5個嘴唇出現的徵兆，告訴你身體哪裡出狀況，需要做哪些積極的處置。

1.腫脹的嘴唇

這可能是過敏反應的徵兆。你的嘴唇一開始看起來比平常更大，伴隨有刺激感。通常是因為新口紅、吃的食物所引起，還會出皮膚發癢或蕁麻疹等症狀。

2.嘴唇變乾或乾裂疼痛

如果嘴唇突然變乾，或是嘴角發生裂疼痛，你可能欠缺鐵，鋅，維生素B3或維生素B6。

最簡單的作法是吃紅肉補充，而在鮭魚，雞蛋和綠葉蔬菜等食物中也可找到鐵，鋅和B群維生素。如果還不放心，就去做血液檢驗或請如不放心，可以去做血液檢驗，如必要，也可請醫生開營養補充品。

3.嘴巴流口水

嘴角裂縫處疼痛有可能是流口水引起的，也就是「口角炎」如果睡覺時磨牙或戴假牙上床，口水會聚集在嘴角，進而引發母菌感染。會磨牙的人可以佩戴磨牙墊，如果假牙出問題，應該去看牙醫做更好的處置。

4.罹唇型疱疹

當你壓力很大時，有可能在嘴唇周邊出現嚴重潰瘍，如果又碰到感冒或生理期會更痛苦，這代表你的免疫系統受損。 醫師說，「如果你真的精疲力盡，或者工作太多，唇型疱疹肯定會出現」。建議你做瑜伽適時放鬆壓力，不要繃得太緊。

5.嘴唇慘白乾裂

即便塗上唇膏還是看起來慘白乾裂，這就不僅是乾燥或冷空氣帶走你的水份，而是你身體在發出缺水的訊號。你可能長時間曝曬在太陽下，或沒喝夠水份，因此出現脫水。其實要做處置很簡單，多喝水就對了。

(中時電子報)