台塑開股東會 門外環團抗議台塑越鋼污染

2018年06月20日 15:45 中時 鄭郁蓁

2016年，台塑越南河靜鋼鐵廠因毒物外洩，造成越南史上最嚴重汙染，海岸魚群暴斃而被勒令停工，並遭罰5億美元、台幣約162億元。但時隔兩年，越南當地居民未確實獲得補償，今天數個環保團體與50多名越南人士於台塑開股東會的王朝大飯店門口抗議，要求台塑公開當地環境監測報告數據，不要只享用當地便宜勞動力，卻不善進社會責任。

為避免影響台塑股東出入動線，警方一字排開擋在門口，因抗議團體未申請集會遊行，警方一度舉牌警告，但抗議民眾理性表達，未與警方起衝突。抗議民眾在表達訴求後稱，由兩名小股東進入與會，將要求台塑高層說明就越鋼污染案，如何落實企業社會責任後。

中研院社會研究所副研究員彭保羅表示，今年初他到越南中部作田野調查，訪談台塑污染災區約20名漁民。漁民表示，越南官員都說已經完成賠償，但事實上，多數人未獲任何賠償，即使少數獲得賠償的人，金額也極少，一名漁民告訴他，原本一天可賺1500美元，但僅拿到共3000元的補償。還有漁民表示，災區的魚群雖有回復，但和過去每次補魚達400公斤相比，如今只剩70公斤，且都是小魚，甚至能不能吃都不知道，收入不穩定，就連有災民想詢問村長賠償事宜，卻因害怕抗議遭到暴力鎮壓而不敢做聲。

越南外勞配偶辦公室神父阮文雄說，台塑污染案發生至今快兩年，越南海洋究竟遭到何種毒物侵襲，當地居民健康狀況為何都沒有交代；越南當地居民為此抗爭批評，卻遭到警方逮捕，甚至多人遭判短則2年、長則達到14年的刑期，越鋼污染案已從環境問題演變成侵害人權議題。

台灣人權促進會居住專員林彥彤表示，台塑集團在當地享受便宜的勞動力，做為台灣企業代表，應該善盡企業的社會責任，應積極公開河靜鋼鐵廠的環境監測數據報告，並確實補償居民損失，不要讓台塑的惡名流於國際。

(中時 )