文大宿舍爭議 綠議員公布北市官員自白

2018年06月20日 15:58 中時 張立勳

新北市府副祕書長邱敬斌遭爆上班期間到北市府關說文化大學宿舍案，北市議員王威中20日公布北市官員自白，內容直指新北市3名官員2度進北市府，盼將原本宿舍類申報改為集合住宅，但北市府否決請求。王威中痛批，這不叫關說什麼叫關說，新北市官員侵門踏戶，若發生在台北市，官員早已下台。

為還原關說疑雲真相，北市都發局長林洲民要求同人寫下備忘錄送政風處調查，王威中指出，6月11日當天，新北市城鄉局副局長汪禮國、副總工程司周繼祖進到北市府，與北市建管處總工程司陳建華等4名北市府官員見面，討論文大宿舍案。

王威中說，結果第一天北市認為討論的議題，已經超過職權範圍，所以隔天再約了一次，找了職位更高的北市都發局副局長張綱維出席。他不滿批評，如果只是討論生日單純交流，為何連續2天碰面，又為何要約層級更高的副局長？

接著，王威中出示陳建華自白書強調當時陳建華回覆新北市官員一段話，「有關公安申報部分，當初建管處要求以宿舍申報，至於是否可以申請集合住宅，要由營建署決定。」他指出，從此就可看出新北市有關說嫌疑。

王威中推論，因為文大宿舍大群館過去北市府公安申報被認定是學生宿舍，因此想要詢問北市府認定不同如何解決，找營建署是否能解套。

王威中還表示，雙北官員在公務時間討論個案，疑違反《公務員服務法》，北市部分將交由政風處調查，新北部分希望新北市議會能緊盯相關人事。

他認為，這種事情在北市早就要下台負責，希望邱敬斌比照辦理，否則最後就是把火燒到新北市長朱立倫、國民黨新北市長參選人侯友宜身上。

(中時 )