檢警慈湖潑漆案偵查有無違失 陳師孟、高涌誠要查

2018年06月20日 15:46 中時 鄭舲

今年2月28日，位於桃園慈湖的蔣中正總統陵寢，發生獨派人士潑灑紅漆、撕毀國旗等行為，事後遭桃園市警局持檢察官核發拘票拘提逮捕。當事人士後曾至監院陳情，指控警方及檢察官執法過程中疑有濫權使用警銬、強取指紋及禁止聯繫律師等情事。監察委員陳師孟、高涌誠今天表示，已對本案偵查程序所涉違失申請自動調查。

陳師孟、高涌誠指出，程序正義之重要性不亞於實體正義，缺少程序正義的執法過程，不只易致生冤抑，本質上也已侵害人權；尤其在刑事訴訟程序中，被告為國家強制力行使對象，往往處於武器與資訊不對等的地位，較難即時保障自己的權利，亦難以確保程序合法進行，因此執法機關是否及如何貫徹程序正義，是法治國家保障人權的一大課題。

陳師孟、高涌誠進一步指出，憲法第8條及司法院大法官解釋第384、582號闡明國家權力的行使須符合正當法律程序及比例原則，且司法院大法官解釋第737號亦蘊含偵查中辯護權之重要性；惟本件警方執行拘提時，其手段是否逾越必要程度而有不當？有無濫權上銬、威嚇被告或強取指紋之違法？又於偵查程序中，有無不當限制被告聯繫親友或妨礙被告辯護權？有無違背刑事訴訟法相關規定之情事？相關問題將進一步調查釐清。

(中時 )