2018年06月20日 15:55 中時 謝瓊雲

主委邱建富除一一推薦26名獲提名的縣議員參選人，也公開表態若有同志單飛脫黨參選，將予以黨紀處分、在8月底撤銷黨籍。（謝瓊雲攝）

不鼓勵單飛 民進黨彰化縣黨部主委：脫黨參選將撤銷黨籍

民進黨彰化縣黨部20日上午公布首波縣議員選舉提名名單，26人幾乎全員到齊，與主委邱建富高喊「議會過半、五合一全壘打」，展現團結氣勢；盼發揮「小雞拱母雞」氣勢，全力幫助魏明谷連任成功。邱建富也呼籲「想單飛者、回頭是岸」若堅持繼續參選，將在候選人登記截止日後祭出黨紀處分，撤銷黨籍。

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉表示，彰化縣議員九個選區第一階段總計提名28人參選，不排除視個別選區需求，再進行第二階段提名；因縣議員選舉並非單一席次，考量過去國民黨在基層選舉的實力雄厚，未足額提名就是保留彈性選擇的空間，尊重部分同志以無黨籍身分登記參選，不會像單一席次的首長選舉，強硬地祭出黨紀處分。

初選失利的黃建閎有意參選到底、延續父親黃育寬的服務，他盼黨的處分能一視同仁，並說被開除前就會先自請退黨；縣議員黃育寬則不滿指，現在都還沒開始登記，就放話要趕盡殺絕，對於縣長選情不會加分。縣議員賴岸璋與將代夫出征的妻子李寶銀兩人則不願多談，僅以「尊重黨的決議」簡短回應。

邱建富表示，黨中央同意彰化可提名29人，是歷屆人數最多的一次，除現任議員，溪州鄉長黃盛祿、花壇鄉長李成濟2人轉換跑道，更多新人早在各級民代服務處歷年多年，實力堅強。3席缺額歡迎同志推薦人選，更歡迎非黨籍的現任縣議員加入，可望立即獲得提名。

他指出，民進黨員過去脫離團體自行參選的，尚無勝選紀錄；將會盡力協調、勸退，若少數人仍執意登記參選，甚至公然批評、攻擊黨籍提名同志，在8月31日候選人登記截止日後，將予以撤銷黨籍，其黨籍親友公然幫忙站台、輔選者亦比照辦理。

民進黨彰化縣首波提名人選，彰化區：莊陞漢、林維浩、李成濟、葉孟家、楊富鈞、劉玲惠；鹿港區：陳秀寶、林士堅、葉國雄、楊妙月；和美區：賴清美、尤瑞春、王國忠；員林區；賴澤民、黃金堂、張素芬、江武飛、張欣倩；溪湖區；歐陽蓁珠、李清木、張國閔；田中區：許書維；北斗區；江熊一楓、黃盛祿；二林區：洪騰明、蔡金蓮。仍缺田中區女性1人、北斗區1人和平地原住民1人。

國民黨彰化縣提名名單：彰化區：顧黃水花、白玉如、黃千宴、溫芝樺、許原龍；鹿港區：有凃淑媚、黃俊源、楊竣程；和美區：施嘉華、林庚壬；員林區：黃正盛、凃俊任、張錦昆、葉麗娟、劉惠娟、曹嘉豪；溪湖區：許晉揚、陳玉姬、洪本成；田中區：鄭俊雄、蕭如意；北斗區：李浩誠、劉淑芳、謝典霖；二林區：陳一惇、謝彥慧、張國棟；平地原住民：陳榮妹。

(中時 )