連分手都要媽媽同意 神級媽寶男讓人心臟病發！

神級媽寶男語錄，看了讓人心臟病發。（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

馬路上遇三寶很可怕，但感情路上遇媽寶更恐怖！一名女網友分享她遇到的「神級媽寶男」，誇張語錄看得讓人下巴掉下來，就連分手都要「媽媽答應」，讓網友驚呼：這種人為什麼交得到女朋友！

有網友在臉書【王子與公主病】社團貼文，分享她交往過的「神級媽寶男」。她說前男友是單親，被三位阿姨和媽媽捧在手心，不順他的意可以不管場所髒話一小時以上，然後要你寫報告悔過書給他。

「神級媽寶男」語錄包括：「我長的不錯 有固定工作 孝順又有禮貌 你能跟我在一起 你不知道上輩子做了什麼好事」；「我媽媽她很漂亮 幾歲了還可以這麼美 你看看你 長什麼樣子。還有你媽媽那種歐巴桑樣真的是 你家很糟」。

就連到她家提親，「神級媽寶男」竟然說：「阿姨 我會買房子 透天的 你女兒不能出去工作讓我家丟臉 一個月5000家用 很多了 要跟我結婚 你先叫她辭職」。

女網友說分手也拖了很久，因為媽寶男買刀，說要「從誰開始處理」。到最後「神級媽寶男」說「可是。。可是。。分手。我媽媽沒有答應 不然你自己去跟我媽媽講 我媽媽同意才可以。。」

網友看了都驚呆，直呼「真的是神一般的等級-..-」、「這種人為什麼交得到女朋友」、「這是有病了！！！」、「精神病院願意收留他」。

(中時電子報)

文章來源：遇上神級媽寶男，連分手都要媽媽同意!!!（這是什麼鬼啊？）

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