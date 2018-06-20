野青眾違法闖華山軌道 台鐵報警：疑破壞門鎖或攀牆進入

2018年06月20日 15:52 中時 王思慧

台鐵初步研判，「野青眾」成員可能從紅圈處擅闖華山引道。（台鐵提供）

華山引道之前曾出借電影《總鋪師》拍攝，圖為台鐵維修人員工作情形。（台鐵提供）

「野青眾」曾在華山引道辦活動。（翻攝網路）

「野青眾」團體在華山藝文特區閒置空間辦活動，日前才發生分屍案，今天再傳出6月中旬，野青眾團員擅闖台鐵華山引道地下軌道禁區開電音趴，有網友PO出照片，質疑該引道與台鐵台北車站行車主線相通，危及行車安全。台鐵表示，經查野青眾並無提出申請，疑似破壞門鎖或攀牆進入，已通報鐵路警察調查。野青眾則說目前不便回應。

有網友在台大批踢踢PO文，截圖「野青眾」當天舉辦電音趴，參與者上傳的照片。網友指出，台鐵台北地下華山東出口平常封閉，參加活動的人卻翻過圍牆或自己開了門走下去，「而且這通道下去之後，會直接連通道台鐵行車的縱貫線，最後會連到台北車站，一直走進去如果不注意會被火車撞」。

該網友截圖照片顯示，有外國民眾在軌道上行走、並坐在軌道上。PO文指「這似乎是老外，不知道什麼原因，也許是好奇，也許是喝多了，就這樣不顧安全闖了進去」，不管怎樣，如果不是這個活動，根本不會有人沒事去探訪，大部分知道的鐵道迷也不會擅闖，因為這只會造成台鐵困擾，「我想要表達的是，這活動我不管他立意是什麼，他確實對這附近帶來困擾，甚至還對台鐵的行車安全造成威脅，為何這活動盡吸引些奇怪的人來參與？然後出事再推得一乾二淨」。

台北工務段副段長連建智表示，台鐵台北段地下整個鐵路區間，只有此段有坡度連接到地面，地點在市民大道金山北路的路口，若需要大型搶救車輛，就只能從此進出。根據《鐵路法》57條規定，行人、車輛不得在鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行處所通行，將可依《鐵路法》70條開罰1萬到5萬元，呼籲民眾勿觸法，且擅闖鐵軌可能有生命危險。

連建智說，研判擅闖民眾是從低矮的圍籬爬進去，可能再從裡面開緊急通道供其他人進出，為了防止民眾進入，後續會做防攀爬的措施，包括將針對低矮圍籬要加高，增設蛇龍，警告標語避免民眾觸法。

台鐵表示，之前電影《總鋪師》曾在華山引道拍攝，當時有提出申請，但野青眾的活動並未提前申請，已經報警處理。

(中時 )