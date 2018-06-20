挨批補助無感 觀光局再加碼4縣市「住1晚送1晚」

2018年06月20日 15:54 中時 王思慧

交通部觀光局為振興南部觀光，提出補助方案，原本規定民眾需3人以上同行，於平日至少住宿連續兩夜才享有優惠，南部旅遊業者批政府補助方案沒有效果。觀光局今宣布，即日起南部4縣市的「住一晚送一晚」優惠放寬2人以上同行，周日至周五期間連續2晚住同一間旅宿，就享有第2晚免費。

交通部觀光局為鼓勵民眾赴南部地區旅遊，5月18日起推出台南、高雄、屏東及台東等縣市「住一晚送一晚」住宿優惠活動，約有400間旅宿業者配合提供優惠。為擴大優惠範圍，自即日起最後2週放寬民眾2人以上同行，於周日至周五期間連續2晚住宿同一間旅宿者，即享有第2晚免費優惠。

觀光局表示，本活動原本規定民眾需3人以上同行，於平日（周一至周四）至少住宿連續兩夜才享有優惠，不過為了鼓勵民眾於暑假旺季來臨前出遊，觀光局宣布自即日起，民眾只要2人以上同行，連續2晚住宿日期於周日至周五者，即可適用住宿優惠。

觀光局提醒台南、高雄、屏東、台東等4縣市住宿優惠期間僅至6月底止，請民眾把握出遊時間，相關訊息可至台灣旅宿網(taiwanstay.net.tw)「南部灣域住宿優惠活動」專區查詢。另澎湖縣將於9月1日起至10月15日期間實施住宿優惠活動，敬請期待。

(中時 )