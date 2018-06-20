婦人燒艾草治痠痛 慘造成皮膚蜂窩性組織炎

2018年06月20日 16:06 中時 魏怡嘉

一位60歲張姓婦人因工作，時常需搬運重物及補貨走動，導致小腿經常痠痛，經朋友介紹切薑片貼於小腿皮膚上，再利用艾草加熱，以為可以改善小腿痠麻脹痛，未料卻因為溫度控制不當，造成小腿皮膚2到3度燙傷，後又未及時處理，最後引發蜂窩性組織炎就醫，所幸施以傷口清創手術，傷口已慢慢復原，醫師提醒民眾，千萬不要聽信網路偏方，一旦燙傷應熟記沖、脫、泡、蓋、送的原則，不要置之不理。

國泰醫院整形外科主治醫師李柏穎表示，這名60歲張姓婦人，聽信朋友介紹艾草有溫通經絡、散寒除溼的功用，便以薑片切片貼於小腿上，再利用艾草放於薑片上熱敷加溫，因加溫時距離不慎又沒注意到溫度過高，導致小腿外側皮膚上有長6公分、寬2公分，2到3度的燙傷。

張姓婦人一開始因走路不會痛而沒有理會，但三天後因傷口發炎腫脹，腫到無法穿褲及穿鞋，到第五天走路出現疼痛，因而到診所診治，但10天後，傷口依舊沒有好轉，且出現蜂窩性組織炎症狀，才到醫院治療，經施以傷口清創手術，現傷口已慢慢復原。

李柏穎指出，許多民眾因筋骨痠痛或關節炎發作，會以加熱式暖暖包、熱毛巾、熱敷片進行熱敷，以促進局部血液循環、改善痠痛，也有些民眾在寒冬中會使用電毯、電暖器等保暖用品，但在使用這些保暖、熱敷產品時需注意溫度變化及加熱時間，例如加熱時溫度不宜超過42℃，時間不超過20分鐘，才不至於燙傷。

另也有民眾在燙傷發生後，聽信網路謠言會在傷口塗上牙膏、蘆薈、香灰、蛋清或是醬油等錯誤處理方式，李柏穎表示，其不僅會讓傷口癒合能力減緩，還可能引起蜂窩性組織炎及其他併發症或過敏性皮膚炎；如果不幸燙傷，正確的處理原則是沖、脫、泡、蓋、送，先以流動水沖20到30分鐘冷卻患處，不要用冰塊冰敷，以免凍傷皮膚。如果燒傷面積大於如10元硬幣大小，或皮下組織燒傷、電燒傷時，都應該盡速就醫處理，不宜拖延。

(中時 )