世足花絮》看球賽吃什麼最好？營養師推這4種

看球賽吃零食不想熱量爆表，營養師推薦這4種。(圖/陳德信)

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中時電子報
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2018年世界盃足球賽自6月14日起，在俄羅斯展開1個月的賽事。很多球迷會邊嚼零食邊緊盯螢幕觀戰，一場球賽動輒數小時，常令人不知不覺吃下過多熱量，與又油、又鹹、又甜膩的食物。

這是因為人們碰到不知如何處理飆漲的情緒，如狂歡、悲傷、緊張、生氣時，大腦就會靠食物讓身體緩和下來，專長為飲食失調的臨床心理師武娜（Susan Wnuk）指出。

而且當你吃味道濃郁、香脆及甜、油、鹹的食物時，有兩件事會讓你覺得很快樂，一是引起口腔的快感，所以食品公司砸大錢研發，如何讓洋芋片香脆到令人愛不釋手，汽水、可樂的氣泡最刺激，讓大腦愛上這些食物；二是食物的微營養素（如蛋白質）與碳水化合物結合（如鹽、糖、脂肪），使大腦興奮，讓你上癮，不斷想吃不健康的食品。

如何邊看世足賽吃零食，讓你兼顧健康，營養師特別列舉幾款食物：

1. 小包裝（熱量約100卡）的開心果

營養師高琳（Amy Gorin）說，如果喜歡帶有甜味的零食，開心果是最適當的選擇，不僅美味、健康和方便，且將近90%脂肪為有益的不飽和脂肪，又含有纖維、植物性蛋白，可延長飽足感。

看球賽吃零食不想熱量爆表，營養師推這4種。（圖片來源：shutterstock）

2. 未加工的生杏仁、南瓜子及綜合堅果

營養師摩朵凡（Sandra Moldovan）表示，許多人擔心堅果的卡路里較高，但卡路里是維持身體血糖的重要來源，卡路里高不一定不好，而是要懂得慎選類型。

堅果含有健康的不飽和脂肪酸及鎂、鐵；南瓜子有人體免疫系統所需的鋅：杏仁則能補充纖維、蛋白質、鎂、維生素E。

不過，經過加工的堅果因為受熱，導致大量酶和營養物質被破壞，所以，她建議選擇未加工的生杏仁、南瓜子及綜合堅果，較能攝取完整的營養。

堅果除了單吃之外，也可以加在燕麥或沙拉中食用。

看球賽吃零食不想熱量爆表，營養師推這4種。（圖片來源：shutterstock）

3. 希臘優格加水果

營養師麥克莫蒂（Kaleigh McMordie）指出，希臘優格含有蛋白質、碳水化合物和纖維，讓人充滿活力，且不會影響血糖；若不習慣吃無糖優格，也可以搭配水果食用，增添風味。

4. 地瓜

地瓜屬於高纖維食物，富含維生素B6、維生素C、鐵和鎂等多種營養物質，有助新陳代謝，且其紮實的纖維結構能增加飽足感，若以地瓜代替麵包，可以降低熱量攝取，卻不會消耗身體能量。

(中時電子報)

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文章來源：本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

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