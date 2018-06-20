台灣之美》攝影家帶路 蘭嶼限定的「饅頭夕照」

蘭嶼是個火山岩構成島嶼，全島海岸線錯落各種奇岩怪石。（圖／梁發永，攝影時間2018/06/10）

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攝影／梁發永、編輯／
饅頭岩就是旅客坐飛機抵達蘭嶼時，第一眼看到的最顯著地標。（圖／梁發永，攝影時間2018/06/10）

蘭嶼是個火山岩構成島嶼，全島海岸線錯落各種奇岩怪石，像是雙獅岩、龍頭岩等，其中饅頭岩就是旅客坐飛機抵達蘭嶼時，第一眼看到的最顯著地標，渾圓的柱狀熔岩猶如一顆老天掉在海面上的「饅頭」。這兒的傍晚夕陽美景，吸引許多攝影玩家到此追尋，是等待蘭嶼海上夕陽的絕佳景點之一。

想欣賞饅頭岩的絕佳角度，周邊的觀景平台是一大熱門景點，吸引許多攝影玩家到此等待夕照。（圖／梁發永，攝影時間2018/06/10）
夏天就是要出發玩海島，饅頭岩附近海域聚集大量的魚群，擁有豐富的魚類生態（圖／梁發永，攝影時間2018/06/10）

饅頭岩是陸連島地形，突出於海蝕平台部分，過去是當地達悟族進行崖葬、海葬的地方，被視為是族人敬而遠之的禁地。不過，如今饅頭山下蓋有蘭嶼高級中學，且斷崖式地形加上寬闊面積、流速大等優勢，讓這處海域聚集大量的魚群，擁有豐富的魚類生態，是熱帶魚及龍蝦的故鄉，也是當地有名的海釣盛地。

想欣賞饅頭岩的絕佳角度，除了有非上課時間才開放的椰油國小，周邊的觀景平台也是一大熱門景點，吸引許多攝影玩家到此追尋，等待金黃夕陽與蔚藍海色的療癒景色。

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