角膜移植手術突破！北榮成功擴大缺陷角膜利用

北榮眼科部主治醫師林佩玉以眼球模型說明說明「微創角膜後彈力層內皮移植手術 」。(照片／北榮提供)

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角膜移植手術大突破！北榮成功完成「微創角膜後彈力層內皮移植手術(DMEK) 」，僅需取捐贈角膜後彈力層內皮，即便捐贈者角膜有結疤等問題，由於不需取全層角膜，一樣可以進行角膜移植，且傷口僅3毫米，若病人視網膜神經正常，術後一兩週，即可恢復8成以上視力，排斥率更低，院方已為二位病患進行該手術，恢復狀況良好。

北榮眼科部主治醫師林佩玉表示，一般需要接受角膜移植的原因，有半數以上是因角膜內皮細胞功能不佳導致角膜水腫，由於內皮細胞不會再生，所以要恢復視力，最好治療方法只有移植角膜內皮細胞，才能恢復正常角膜結構。

但內皮細胞只有薄薄的一層附著在角膜內面的後彈力層上，且一碰觸就會損傷，林佩玉指出，過去多做全層角膜移植，以減少手術對內皮細胞傷害，近幾年，國內也發展施行角膜內皮移植手術，但因為僅移植後彈力層內皮技術十分困難，所以移植時，除了內皮細胞外，仍包括部分捐贈者的角膜基質，其和正常的角膜結構還是有差異，但已較過去的全層角膜移植進步許多。

北榮眼科部克服抺技術困難，於今年4月率先成功完成第一例角膜後彈力層內皮移植手術，第二例亦於6月完成，2位患者術後一周視力皆有大幅進步。林佩玉表示，「微創角膜後彈力層內皮移植手術」只需取捐贈角膜的後彈力層內皮，以第2位手術病人張女士為例，其所使用的捐贈者角膜近中心處有6毫米撕裂傷，原已被判定不適用，但因撕裂傷不及角膜一半深度，且未傷及後彈力層內皮，仍可以善加利用，張女士術前因角膜水腫視力僅0.2，術後一周視力即進步到0.8，重返光明人生。

根據美國眼科醫學會議報告，「微創角膜後彈力層內皮移植手術」與以前的技術比較，視力復原更快、更好，術後發生排斥的機率更低，林佩玉指出，過去捐贈者角膜若有基質結疤、變薄等病變，或是曾做過近視雷射手術，角膜即不適宜捐贈使用，有了這項手術後，可善用原本不適宜捐贈的角膜，幫助更多需角膜移植患者重見光明。

(中時 )

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