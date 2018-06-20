文大宿舍爭議 侯友宜：不要低估我的戰鬥意志

2018年06月20日 16:32 中時 王揚傑

針對文大大群館事件，國民黨新北市長參選人侯友宜今（20）日上午表示，這段時間民進黨從中央、雙北市議員，到談話性節目名嘴，不斷丟出不實資料抹黑侯友宜、攻擊他的家人，他鄭重表示，「不要低估人民的智慧、高估抹黑的效果、更不要錯估侯友宜的戰鬥意志。」

侯友宜重申，86年就成立公司，也蓋了一棟建築物，從陳水扁市長到柯文哲市長，都是合法公文證明合法使用。前幾年也由議員跟台北市政府官員到現場會勘，也發公文說一切合法，也要求文大用寄宿舍H1類申報公安，公安核定了，消防檢查也通過，文大也向教育部申報也完全合法。

他強調，21年來，全部都認定合法，為什麼要選擇在這個時間點，又要重新會勘、重新解釋，社會大眾應該理解，就是為了選舉。

侯友宜表示，為了學生權益，請北市都發局及早做出認定，21年合法建物在現場會勘多次，都認為沒有問題，現在選舉時間點到了，大家又要重新解釋，那就趕快去認定，如果要改變原有認定，早些說清楚違規在哪裡。

侯友宜說，「我太太說過，願意考量學生權益，立即跟文大解約」。

侯友宜下午參加板橋區里長座談會時再度表示，面對文大宿舍爭議的聲音，他已屢次對外說明，也請律師開記者會及正式新聞稿做回應，他隨時面對大家的提問，會一一清楚向各位報告。對他任何惡意的抹黑和攻擊都會蒐集起來，但他希望不要打負面選舉，好好針對新北市的政見提出來。

至於是否提告，侯友宜並未正面回應，而是呼籲對手回到正規、正確的選舉方式，才是選舉的風度。

(中時 )