議員譴責台農發公司 李進勇：它不應違背成立宗旨

2018年06月20日 16:35 中時 周麗蘭

農委會2016年輔導成立的台灣國際農業開發股份有限公司（簡稱台農發公司），去年向台糖租地1200公頃種香蕉，上月香蕉市場崩盤，台農發成為眾矢之的。雲林縣議員要求縣府向農委會嚴正抗議，縣長李進勇表示，會向農委會表明立場要求督導台農發不要違背成立的宗旨。

雲林縣議會連續兩天跨黨派議員質疑台農發公司傷害農民權益，19日縣議員蔡東富指出，台農發有政府的錢做後盾，有台糖的土地大量生產，南部農民怎麼跟它拚？農民出口的機會沒有了，島內供過於求。

蔡東富說，很多人問種菜如果不賺錢，農民為什麼要種？年輕人抱著一個夢想會遇到好價格，但是台農發成立以後，島內蔬菜價格好它就進口打壓，有出口訂單它搶著種。

蔡東富、李明哲議員都要求縣長李進勇發表嚴正的抗議，要求農委會停辦台農發公司，否則雲林業岌岌可危。

縣議員林岳璋說，台灣農產市場就已經供需失衡，台農發成立以後使問題更惡化，希望李進勇屏東縣、彰化縣、台南縣等都受過產銷失衡傷害的農業縣首長向中央反應，不要再以民進黨縣長立場自居。

李進勇表示，北農與台農兩個機構應該是要協助農民，而不是以營利為目的，鳳梨、香蕉已有穩定的市場秩序，作為調節農產供需的公司，如果介入生產不適當，會影響到原本農民的權益，至於台農發怎麼進出口、與貿易商的連動關係，他不清楚不便評論。

民進黨籍議員蔡秋敏20日為縣府抱不平，她表示台農發不設在雲林、也未在雲林投入生產，縣府不必背黑鍋。

李進勇答詢表示，時間點有點敏感，牽涉農產品供需市場，他不能講得太深入，如果台農發直接介入農產品生產，與它成立宗旨違背，他會向農委會表明立場要求督導不要違背成立的宗旨。

李進勇說，台農發公司是蔡英文總統上任後很重要的政策，目的是協助台灣農產開發國際市場。

(中時 )