圖輯》挑戰想像力！女王同場 英皇家賽馬名媛奇帽鬥豔

籠子在頭上也不稀奇。(美聯社)

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中時電子報
出席的賓客以一頂筆頭大的超大花朵搶走焦點。(美聯社)
超絢爛孔雀也成為帽子的主題。(路透)
女王的帽子相較之下則是中規中矩。(路透)

英國一年一度的世界上最豪華、充滿貴族氣質的皇家阿斯克賽馬大會19日盛大展開，不僅英國女王伊莉莎白二世盛裝出席，不少被邀請的名流也都費盡心機在頭上做文章，出席的美女用各式類型的帽子搶盡鋒頭，包含和頭一樣大的花朵、孔雀、駿馬等全部都成為帽子的一部份，挑戰人類想像力的極限。

出席皇家阿斯克賽馬大會的王室成員，除了英國女王之外，最新的薩塞克斯公爵哈利王子與夫人梅根、卡蜜拉、查爾斯王子等人也都現身賽馬場。然而相較於其他出席的美女名流，王室成員的頂上裝飾都相對保守。

各式粉色帽子現身會場。(美聯社)
美女們選擇的帽子偏向主體明亮且體積夠大。(路透)
羽毛帽的新時尚。(美聯社)

一年一度的阿斯克賽馬大會除了是英國的運動盛事，也是冠蓋雲集的奢華社交年度盛會，出席活動的女性無不精心打扮、同場爭豔。但是大會對服裝限制特別嚴格，規定女性的洋裝和短裙的長度剛剛過膝或稍長，可選擇長褲套裝。帽子的帽沿不宜過寬，不宜佩戴網狀頭飾。男性則是規定以黑色或灰色的日間禮服，搭配馬甲和領帶，以及禮貌和皮鞋。

(中時電子報)

奇形怪狀的帽子紛紛出爐。(美聯社)
與帽帽超搶眼。(美聯社)
花團錦簇帽深受歡迎。(美聯社)
高聳帽也是一種趨勢。(美聯社)
也有男性賓客以搶禮帽現身。(路透)

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