「媽寶」吳音寧硬起來了 游淑慧說出關鍵真相

2018年06月20日 16:36 中時電子報 戴安瑋

國民黨市議員參選人游淑慧在臉書上po文。翻攝游淑慧臉書

北農昨日臨時董事會流會，遭外界解讀是為總經理吳音寧護航，吳在會前還po臉書po文指北市府在北農的股權僅22.76%，暗示不願到議會接受質詢，網友譏她媽寶終於硬起來了。國民黨市議員參選人游淑慧在臉書上po文說，吳音寧靠勢的是其父親、蔡英文的權力，

她說，吳音寧在臉書又發文嗆聲：台北農產運銷公司是一間自負盈虧的公司，從股權結構佔比來看，行政院農業委員會22.76%、台北市政府22.76%，各級農會24.81%、農產品運販商等20.19%、青果運銷合作社9.48%⋯⋯⋯；按吳音寧全文的邏輯，北市府才佔22.76%的股權，柯文哲市長、市議會「憑什麼」管我！而會有這種「憑什麼管我」的態度，靠勢的就是民進黨的權力！

游淑慧表示，吳音寧臉書告訴大家三件事，一，台北市政府的股權還不夠多，想要監督她，等市府股權過半再說。二，柯市長不是我的老闆，我的老闆是農委會。三，為什麼韓國瑜要去備詢？笨唄！誰叫他的靠山不夠多。

不過，她要敬告吳音寧，北農雖是民營公司，但卻是北市府特許事業，甚至是北農業務所需的果菜拍賣場、冷凍櫃、停車場都是台北市政府的產業；而北農虧或賺的每一分錢，都會有相當比例是市府的錢，那怕是吳的薪水也有一部分是市府的錢。

而且不管是農委會的股權，或是市政府的股權，嚴格來說都是國家公帑；當吳音寧嗆北市府只有22.76%的股權時，她想反問，吳家又有多少股權？蔡英文家、民進黨又有多少股權？答案是：0。她真的看不懂吳音寧是在囂張什麼？

昨天農委會缺席讓董事會流會，吳音寧又嗆其不需要到市議會備詢。突然之間，議會跟董事會都將監督不到吳音寧了，感覺有一種柯文哲被民進黨詐騙、而北農被侵佔的窘境。

吳音寧的父親說：吳音寧若被拉下來，代表本土的價值淪喪，本土政權延續堪慮，什麼時候吳的適任問題，變成台灣價值、本土政權保衛戰？什麼時候，吳音寧又成為「台灣聖女」？唉，在「台灣價值」面前，香蕉鳳梨一斤又值多少呢？

(中時電子報)