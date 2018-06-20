民進黨今通過中執評委資格審查 黨：有共識團結一致

2018年06月20日 16:42 中時 曾薏蘋

民進黨18屆中執委、中評委上週登記截止，今中執會通過審查2參選人資格；由於這次登記人選同額競選、各派系雨露均霑，遭外界質疑；民進黨發言人何孟樺強調，這次規劃人選都很優秀，且「黨內全體有共識要團結一致面對挑戰」。

民進黨因黨內各派系事先在上周協調達成共識，完成中執委候選人登記30人參選、中評委11人登記，形成同額競選，讓一向競爭慘烈的黨職選舉選情一夕變單純。

此外，10席由各派系推出的中常委席次也已底定，這次黨內改選明確分為由非新蘇組成「泛英系」聯盟和「新蘇連」陣營，「泛英系」聯盟將取得6席中常委，「新蘇連」則有4席，7月全代會完成改選。

目前各派系的規劃方向，總統府秘書長陳菊為了在黨內繼續扮演「桶箍」的角色，並協助兼任黨主席的蔡英文總統協調黨內事務，將由新系支持親自出馬參選中常委；上屆中常委選舉鎩羽而歸的謝系，這次以大局為重，和泛英系聯盟合作，在海派力挺下，謝系立委蘇治芬將擔任中評委，可望出任下屆中評會主委，謝系大將林耀文則出任中執委。

不過這次各派系雨露均霑的情況，也遭到前總統陳水扁在「新勇哥物語」質疑，這是在為年底黨主席不必為縣市長敗選負責鋪路嗎？

民進黨發言人何孟樺澄清，這次黨職改選，是例行性黨內選舉，因應年底選舉情勢，「黨內全體有共識要團結一致面對挑戰」，經過各系統理性協商整合之後，這次中執委、中評委是同額競選，規劃的人選也都非常優秀，具代表性，可以受到社會公評。

此外，會中也通過籌備召開第十八屆第一次全代會相關事宜，將於7月15日在台北圓山大飯店大會廳召開第十八屆第一次全代會，大會後進行中執委及中評委選舉投開票事宜。

(中時 )