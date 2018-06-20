2018年06月20日 16:41 中時電子報 江飛宇

英國每日星報(dailystar)揭露反恐戰爭期間的戰鬥英雄故事，1月份有29歲的英國空降特勤隊(SAS)中士在阿富汗的一個地下洞穴偵察時，與塔利班殘餘士兵發生遭遇，他在黑暗的坑道裡只憑著卡彈的手槍與恐怖分子搏鬥。

美國軍事時報(military times)轉述，這名英國特種士官與其他聯合部隊一起掃蕩阿富汗北部的一個塔利班基地，塔利班在知道部隊來了以後，就利用事先準備好的坑道逃亡，而這名士官就自告奮勇的跟著進入坑道追擊。

報導稱，塔利班坑道非常窄小，寛不到60公分，高不足120公分，所以只能爬行前進，也由於實在太窄，他沒辦法攜帶長槍，只能帶上他自己的葛洛克(glock)手槍。

坑道裡面很暗，只能依靠聲音，氣味和觸覺追踪，隨後他發現了恐怖分子，及時用手槍擊殺了其中3名，結果在此時，手槍卡住了，而他沒有留備用手槍，此時手邊的武器只剩一支羊角鎚，在隨後的30鐘，他就是靠這把鎚子擊殺了剩餘的3名武裝分子，然後從浸透鮮血的隧道中出來。

據報導，這位參與過伊拉克戰場的老兵返回地面的一個小時內，痛苦到無法言語，良久之後才說「這次30分鐘的戰鬥，是軍旅生涯中最接近死亡，也最困難的一段時間。」

(中時電子報)