「台北最美味鴨血」詹記麻辣鍋7月熄燈！饕客哀號

詹記麻辣鍋南京店7月熄燈！饕客哀號。(翻攝自詹記臉書)

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中時電子報
/ 綜合報導

被譽為台北必吃的麻辣火鍋店「詹記麻辣鍋」驚爆即將在7月熄燈！今天在臉書粉絲頁宣布，南京店因租約到期，7月29日最後一天營業，「再次謝謝各位朋友和南京店一起創造這麼多美好的回憶…新的計畫準備工作也正如火如荼的展開當中」，消息一出，饕客一片哀號，紛紛在臉書留言，大呼可惜！

從新莊發跡的老字號詹記麻辣鍋，鴨血是店內最大招牌，曾有老饕形容「鮮甜滑嫩不死鹹」，更被美食雜誌評為「全台北市最好吃的鴨血」，不僅有一批忠實客戶，還是不少藝人必吃的口袋名單。網友不捨留言「太驚人！」、「難道眼紅房東漲價又來惹」、「快約」、「怒衝一波」、「還沒吃就關了」、「我的最愛」、「傻眼貓咪」、「好傷心」。

【詹記麻辣鍋公告全文如下】

各位詹記的老朋友、新朋友：

謝謝大家，願意陪詹記走過這些年，擁有你們的支持也才能讓詹記更專心在湯頭上、食材上的進步！！！希望我們的努力沒有讓各位支持詹記的饕客們失望！但很遺憾地，我們因租約到期的關係，要跟支持我們的朋友說聲抱歉，詹記麻辣火鍋-南京店將熄燈跟大家說聲再見了！今年7月29（日）將是南京店最後一天營業（當日最後收客時間19:00）

「再次謝謝各位朋友和南京店一起創造這麼多美好的回憶！」當然詹記也不會讓各位失望，我們已經找尋到新的地點！新的計畫準備工作也正如火如荼的展開當中，7月初會在粉專上跟各位分享更多的消息～！期待！期待與您再碰面的那一天！！能再次感動您味蕾的那一天！！！詹記麻辣火鍋 敬上。

(中時電子報)

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