香濃巧克力 啟發閱讀新動力

2018年06月20日 17:35 中時 廖志晃

18℃文化基金會董事長茆晉詳（左6），鼓勵學生多閱讀。（廖志晃攝）

閱讀高手學習製作巧克力，神情專注。（廖志晃攝）

南投縣文化局與18℃文化基金會，合辦「我愛閱讀」護照認證，參與認證的學校增加至114所，1萬9126名學生，平均每人半年內讀了約28本書！獲獎的學生20日扮演「一日巧克力師」，親手製作木輪巧克力餅乾，現場充滿歡笑聲！

南投縣政府在文化局圖書館7樓，舉辦「我愛閱讀」閱讀護照認證頒獎典禮，由副縣長陳正昇頒獎表揚獲獎學生，包括「閱讀高手」23名、「心得達人」36名。

包括縣議員賴燕雪、簡景賢、縣府文化局長林榮森、18度C文化基金會董事長茆晉詳、執行長王又興、財團法人良顯堂社會福利基金會創辦人陳綢阿嬤都到場共襄盛舉。

陳正昇表示，現在很多學生玩手機，忽略閱讀的重要性，希望大家以閱讀高手為學習榜樣，多讀書，厚植閱讀能量。

名間鄉中山國小全校68名學生，半年共閱讀1萬872本書、參加675場藝文欣賞活動、書寫1348篇讀書心得，獲選全縣最愛閱讀、最有藝文欣賞活力及寫作能量的學校。

圖書館總評部分，前3名依序為國姓鄉立圖書館、中寮鄉立圖書館、名間鄉立圖書館。

閱讀高手中，水里國小蔡明憲獲得7連霸，7期共閱讀2920冊！南港國小黃莉茵5連霸，5期共閱讀2120冊；炎峰國小吳承澤則獲得心得達人5連霸！

茆晉詳說，有位新認識的女性朋友，年僅29歲就當上知名公司教育訓練人員，負責指導所有員工，主要是因為她從小培養讀書習慣，使她敏銳度優於其他人，能力也相當優異！所以，希望有更多小朋友參加閱讀活動，未來有好的發展。

(中時 )