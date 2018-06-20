父親古琴上刻「永明」 黃永明踏上古琴演奏之路

2018年06月20日 17:21 中時 趙靜瑜

問世超過三千年，中國文人樂器古琴已經被聯合國教科文組織列入「人類口述與非物質文化遺產」，蘊含中國傳統文化內涵。在台灣，古琴在國樂發展歷程中不曾缺席，古琴演奏家黃永明表示，台灣很幸運，古琴藝術都在正常的傳承中發展，持續帶給台灣樂迷更多的藝術啟發。

黃永明出身國樂世家，父親黃體培是中華國樂會總幹事，熟悉各種國樂器，黃永明說，從小家裡不時都會傳出音樂聲，父親的朋友、學生都會來家裡上課，作客，「但父親從來不教我。」黃永明說即使父親不教，她曲子聽過幾遍就記住，還會知道父親的學生那裡彈錯。

從小在絲竹聲中成長，但是真正走上這條路是一個感傷的經歷。原來黃永明高中聯考沒考上，父親病危之際，強烈希望她一個女孩家不要離家太遠，於是去考在家旁邊的國立藝專，放榜時她15歲，父親已經彌留。後來父親過世，黃永明在家裡壁櫥深處發現父親藏的兩張琴，「其中一張琴刻著我的名字，我知道他對我有期待，從此決定把古琴學好。」

黃永明表示，古琴的琴譜跟一般的樂譜不同，無論是手勢或是演奏動作，都被濃縮在一個拼貼的字當中，宛如密碼，學習者得靜下心來，仔細解讀，背到滾瓜爛熟之後能開始真正練習，然後演出，「現在的古琴演奏家從容優雅，不食人間煙火，但一開始的學習完全優雅不起來，手忙腳亂加上左右腦打結，但是一段時間之後，就可以漸入佳境。」

已從台北市立國樂團退休，黃永明明(21)日將與孫于涵、李孔元等古琴演奏家舉行「任運自然」音樂會，展現古琴之美。除了演出，黃永明也在台藝大教書，在佛光山台北道場開大班課，用生活化方式推廣古琴文化，「我編了許多音樂，有些是古琴獨奏，有些是古琴二重奏，就是希望讓學古琴的人覺得可以親近。」

黃永明認為，演奏古琴的確可以修身養性，但不需要想得太神秘，「很多人說古琴琴音可以對應五行，我從事音樂工作，並不往醫療功能方面設想，但我認為演奏古琴只要專注，面對內在的自己，的確可收洗滌心靈之效。」

(中時 )