彰縣納入稻穀餘量收購 籲稻農顧品質勿搶收

2018年06月20日 17:23 中時 謝瓊雲

彰化縣長魏明谷（左）在農業處長黃碧海（右）陪同下前往拜會農糧署副署長蘇茂祥（中）。（謝瓊雲翻攝）

南彰化地區的一期稻作已陸續開始進入收割期。（謝瓊雲攝）

連日雨下個不停，造成中南部稻農搶收，彰化縣長魏明谷與農業處長黃碧海赴中興新村拜會農糧署，爭取彰化縣納入稻穀餘量收購，因近日彰化縣雨勢不至於成災、使稻米倒伏，縣府呼籲農民別搶收賤價出售，自損收益。

針對南部豪雨，農糧署近日已啟動稻穀收購機制，並針對雲嘉南區啟動剩餘量收購機制，魏明谷獲悉後專程拜會副署長蘇茂祥，雙方會晤後達成共識，彰化縣將可增加餘量收購，符合品質標準的濕穀收購價格在台斤930元以上。

魏明谷表示，全縣一期稻作陸續進入收成期，今年是豐收年，多數農友反映濕穀產量比往年增加近2成，農糧署已同意只要農友不青割（稻穗仍有青米粒、尚未成熟就收割），稻穀含水率低於30%，政府保證公糧收購價格每百台斤950元以上，且再協助公糧業者以百台斤930元以上價格收購。

農業處農務暨植物保護科長蘇啟懷表示，搶收稻穀青粒米多且含水率高，品質較差且增加烘乾時間及費用支出，也降低糧商收購意願及價格，建議稻農耐心多等兩三天，待稻穗從黃熟進入完熟期，品質最佳，且應避免清晨露水重時收割，影響折算率。

魏明谷指出，縣內公糧業者收穫機及烘乾機產能有限，應優先提供稻穀已成熟之農民使用，若大家一窩蜂跟著搶割，反造成烘乾中心塞車；若因天候異常影響收成，經勘災屬實後，每公頃可另領取1.8萬元現金救助，比繳交公糧標準稻穀相比，每公頃收益增加2800元，收益一樣有保障，稻農不必太過擔心。

(中時 )