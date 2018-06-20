解決流浪動物問題 興大團隊投入

2018年06月20日 17:21 中時 林欣儀

為幫助更多流浪動物能受到友善對待，並從源頭管理、減少流浪狗貓問題，中興大學浪浪團隊11年來投入偏鄉節育工作有成，今年更獲教育部深耕計畫補助，除與動保團體、政府單位攜手持續進行犬貓節育，並將結合學生的力量提供醫療協助，讓浪浪們獲得救治。

台中市動物保護防疫處長林儒良指出，從動保法修法禁止撲殺流浪動物後，台中市積極從源頭做起，盼減少流浪動物數量，其中針對有飼主的部分為補助寵物絕育、三合一絕育與愛心人士飼養動物絕育等，而在流浪犬貓絕育方面，每年約可幫千隻貓、數百隻狗絕育，近幾年頗見成效。

中興大學獸醫學系副教授林荀龍則說，有感於流浪犬貓逐年增多，可能導致收容單位出現各種問題，11年來積極到各偏鄉協助流浪動物進行絕育，去年共舉辦14場、絕育1200隻犬貓，今年上半年累計絕育496隻。

中興大學獸醫學院院長張照勤指出，受到人力與經費不足等因素影響，流浪動物的醫療是國內動物保護面臨的很大困難，有感於此，興大目前已規劃建置國內首創的流浪動物醫療專區，初期將以協助動保團體收容的動物醫療為主。

林荀龍強調，以台中地區來說，未立案的私人流浪動物收容所有許多，受限經費與人力，無法協助那麼多動物醫療需求，但希望一步一步做，未來納入獸醫系與學生志工一同幫助流浪動物。

(中時 )