世新情殺案 被害學妹惡夢連連、不敢談戀愛

「世新」情殺涉嫌行兇的陳姓學生〔中者〕（資料照/謝明俊）

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世新大學陳姓大三男學生，因長期追求石姓學妹遭拒，去年12月趁學妹上通識課時，口角後拿出水果刀刺殺學妹3刀，為檢察官依殺人未遂罪起訴，台北地院今(20)日下午開庭，被害人在北院安排隔離法庭下，作證陳述被陳長期騷擾和受害經過。她說陳不但長期電話、臉書、Line和簡訊騷擾，還跟蹤她並兩度突然背後現身摀住她的嘴，讓她覺得被監視，陳的行為「讓我很害怕」；本案發生後，更是常做惡夢，路上碰到有人靠近就會膽顫心驚、看到異性不敢接觸、不敢談戀愛。

在法庭隔離室內作證的石姓女學生，談及被陳長期騷擾經過時，雖然語氣平緩，但還是聽得出陳述過往遭陳恐佈騷擾經過時，仍無法消除恐懼感，她還特別呈上自設定拒接陳的電話後，陳從2015年到2017年共打來180多通騷擾電話的通聯紀錄給合議庭，她強調，還有未顯示來電的電話，應也是陳打來。

遭陳苦追拒絕多年，卻飽受長期騷擾的石姓女大生，今日在北院安排在唯一隔離法庭的18法庭作證。她說，雖一再跟陳說不要再來騷擾她，但不管怎麼說，陳就是不停止騷擾行為，她被騷擾到快要到崩潰的地步，陳的行為讓她非常害怕，不敢跟別人有肢體接觸。更可怕的是，有次在捷運上，陳筆談時說，「他看我都是從府中站或板橋站上車」，「我當下感覺很可怕，好像被盯很久，甚至被陳監視。」

石還說，在本案發生前，有次她正要進入住家公寓大門時，陳突然從後伸手摀住她的嘴，「害我嚇得用力咬了陳的手，他才放手」；第二次是她去年11月要去警局報案，陳不讓她進派出所，用力摀住她的嘴，不讓她開口向路人求救，「被吿的這些行為讓我很害怕」。

石還說，她曾透過媽媽跟陳母說，陳母說保證不會再讓自己的孩子再騷擾她，還出具保證書，「他每次跟我說對不起，說不會再這樣，但還是再繼續這樣做。」

對學妹親述被恐佈騷擾經過，陳當庭聽完冷冷的說「她說話沒有針對問是本身回答」。陳的律師則說，去年12月11日案發當日，被害人身著帽T，陳是在情急之下隨手揮舞水果刀，並沒有特別瞄準被害人頸部，以陳的身材、力量優於石的情況下，大可繼續猛力揮砍、攻擊被害人要害部位，不會中途停手，犯行並無殺人犯意。

(中時 )

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