108年度台南市總預算短差30億 將舉債

108年度台南市總預算案社會福利支出較107年度大幅成長。（本報資料照片，洪榮志攝）

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台南市政府主計處20日公布108年度台南市總預算草案，歲入編列842億5339萬4000元，歲出編列872億5339萬4000元，差短30億元，計畫以舉借同額借款支應，並將送請市議會審議。其中，歲出部分仍以教育科學文化支出最多；其次為經濟發展支出；社會福利支出則屬第三。

主計處指出，台南市雖合併升格，但因「財政收支劃分法」尚未完成立法，自有財源比率在6都中仍屬最低，預算規模停留在縣市加總，未能有直轄市的格局；加上108年度還須容納軍公教調薪及前瞻計畫市配合款，以及有巨額負債必須償還，導致總預算的籌編頗為困難。

主計處說，如果依政事別來看，歲出仍以教育科學文化支出最多，編列297億896萬7000元，占34.05％；其次為經濟發展支出200億3048萬2000元；占22.96％；第三為社會福利支出123億8886萬9000元，占14.2％。歲入則以稅課收入最多，編列467億7159萬4000元，占55.51％。

此外，市府配合施政願景及旗艦計畫，除續編治水經費、道路橋梁新建及養護等經費外，也配合中央編列前瞻計畫經費，108年度共編列95億9390萬1000元；其中，市府配合款17億2663萬2000元。

同時，台南市自有財源雖不如其他直轄市，但考量警察、消防人員執行勤務的特殊性，除編列預算增購汰換相關裝備外，也將比照其他直轄市編列繁重加給及危險加給，並提高發放超勤加班費。

(中時 )

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