周姓名嘴包政府標案曝光了 李來希痛批「爛嘴」

周玉蔻遭爆設公司專包政府標案。(報系資料照，姚志平攝)

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中時電子報
/綜合報導

高雄市政府文化局「台語流行歌曲與台灣社會變遷之基礎研究委託案」標案，預算金額98萬9000元，由名嘴周玉蔻的夢想成真文創有限公司得標，決標金額為96萬8000元，與預算金額僅相差2萬1000元。此事遭曝光後，全國公務人員協會理事長李來希表示，找到名嘴一路走來為什麼搖搖擺擺的原因，指這就是所謂的「爛嘴」。

周玉蔻旗下公司得標高雄市政府文化局「台語流行歌曲與台灣社會變遷之基礎研究委託案」，首先由廣播節目主持人黃光芹在臉書貼文揭露，指「這才是真的！公開資訊告訴我們，媒體人包工程，好棒棒！」。黃光芹並點出其中竅門，如標案預算未達公告金額100萬以上、標案是限制性招標和價格標等等，而且投標家數只有一家。黃光芹表示，高雄市都不必監督了嗎？

據了解周玉蔻今年3月6日還成立一家「放言科技傳媒股份有限公司」，隨後在5月23日也標得高雄市政府新聞局「高雄市政網路行銷案」，決算金額為300,000元 ；同屬於限制性招標。

對於周玉蔻自設公司包政府標案，李來希表示，終於確認她們這一路走來為什麼搖搖擺擺的原因了，這就是名嘴，這就是所謂的「爛嘴」，那個講話含著滷蛋不清不楚的人，什麼4萬8、7萬8的爛人，也配稱得上是名嘴？

(中時電子報)

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