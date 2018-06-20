最軟的一塊？資深黨工舉發民進黨台南市黨部違法解僱

民進黨台南市黨部資深黨工陳世輝向台南市政府勞工局舉發市黨部違法解僱。（洪榮志攝）

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曾多次擔任民進黨台南市黨部代理主委的資深黨工陳世輝，20日前往台南市勞工局舉發市黨部違法解僱，還諷刺說「勞工是台南市黨部最愛欺負的那一塊」。新任主委黃先柱表示尊重，但強調一切都依法辦理。

陳世輝表示，6月4日前市黨部主委顏純左舉行任內最後一次工作會議後，曾問他是否接到新任主委黃先柱的電話，他說未接獲，顏表示「那就是沒頭路了」；隨即找會計結算年資，16人中共有8人被解僱，勞健保則預留至6月15日，但黃先柱上任後有3人又被回聘。

陳世輝認為，顏純左說他算是政務人員應隨主委同進退，但他已在黨部工作16年，歷經多任主委，根本不是政務官，哪來同進退？黨部做法違反勞基法的規定，解僱必須要有合理的原因，懷疑是顏黃2人聯手非法集體解僱黨工。

勞工局指出，收到陳的檢舉後，已立即派員錄案。經查，民進黨市黨部已於6月4日函送資遣通報資料，指依勞基法「業務性質變更，有減少勞工之必要，又無適當工作可供安置」，將於6月15日資遣7名員工。

黃先柱強調，過去的主委都是想要選舉，黨部的黨工中，有許多都是輔選「跑攤」的人，但是黨部的工作應該是輔選，加上自己並不想選，希望讓黨工專職化，才會解僱部分黨工， 重新選擇專業人員聘任。

(中時 )

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