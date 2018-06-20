最軟的一塊？資深黨工舉發民進黨台南市黨部違法解僱

2018年06月20日 17:45 中時 洪榮志

曾多次擔任民進黨台南市黨部代理主委的資深黨工陳世輝，20日前往台南市勞工局舉發市黨部違法解僱，還諷刺說「勞工是台南市黨部最愛欺負的那一塊」。新任主委黃先柱表示尊重，但強調一切都依法辦理。

陳世輝表示，6月4日前市黨部主委顏純左舉行任內最後一次工作會議後，曾問他是否接到新任主委黃先柱的電話，他說未接獲，顏表示「那就是沒頭路了」；隨即找會計結算年資，16人中共有8人被解僱，勞健保則預留至6月15日，但黃先柱上任後有3人又被回聘。

陳世輝認為，顏純左說他算是政務人員應隨主委同進退，但他已在黨部工作16年，歷經多任主委，根本不是政務官，哪來同進退？黨部做法違反勞基法的規定，解僱必須要有合理的原因，懷疑是顏黃2人聯手非法集體解僱黨工。

勞工局指出，收到陳的檢舉後，已立即派員錄案。經查，民進黨市黨部已於6月4日函送資遣通報資料，指依勞基法「業務性質變更，有減少勞工之必要，又無適當工作可供安置」，將於6月15日資遣7名員工。

黃先柱強調，過去的主委都是想要選舉，黨部的黨工中，有許多都是輔選「跑攤」的人，但是黨部的工作應該是輔選，加上自己並不想選，希望讓黨工專職化，才會解僱部分黨工， 重新選擇專業人員聘任。

(中時 )