農地違章工廠擬掛勾縣市國土計畫 2019年底先完成清查

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農地違章工廠拆除問題引發環團抗議，但政府處理步調聲聲慢，最新說法將與縣市國土計畫公布時程掛勾。知情官員表示，配合2020年地方公布國土計畫，將要求地方政府在2019年底完成違法工廠清查，以便後續劃定國土功能分區。

《工廠管理輔導法》在2010年修法新增「臨時工廠登記」制，規定2008年3月14日以前既有違章工廠，在符合一定條件下，可以申請「臨時工廠登記」，允許繼續運作不受罰，由政府輔導合法，輔導期限將2020年6月2日到期，但環團抗議農地違章工廠愈蓋愈多，汙染土地及農作物，要求政府不得臨登展延，政務委員張景森今天邀集國發會、經濟部、農委會、內政部、環保署等跨部會討論，知情官員說，會要求先清查違法工廠的家數及產業聚落型態，時間點配合2020年縣市公布國土計畫時程，提前1年在2019年底完成清查工作，再決定後續處理。

經濟部推估，目前台全違章工廠約3.6萬家，但實際數字並不明確，農委會則估計違章工廠占農地1.3萬公頃，因此詳細的數字還有待清查；而各縣市清查所需經費約1.3億台幣。

對於如何處理違章工廠，官員說，處理違章工廠一定要先止血，2016年5月20日後農地新建的違法工廠一定會全數拆除，「520防線」十分堅定。

依據國土計畫期程規劃，直轄市及縣市要在2020年5月1日前公告縣市國土計畫，2022年5月1日前公告「國土功能分區」，以利國土計畫法2022年全面上路。

(中時 )

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