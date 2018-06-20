陸海上軍力火速成長 挑戰老美優勢

解放軍今年4月在南海三亞外海舉行規模空前的海上閱兵。（新華社）

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中時電子報

解放軍海軍以驚人的速度擴張，早已不是祕密，而專家認為，近年它質的迅速提升，同樣令人印象深刻。

《動力》（The Drive）網指出，隨著第一支航母戰鬥群成形，多型軍艦不斷「下餃子」，解放軍的海上戰力已從主要顧慮，演變成對美國與亞太盟邦的直接威脅。

今年4月解放軍在海南島三亞外海舉行規模空前的海上閱兵，共有48艘戰艦、76架戰機，以及超過1萬名官兵接受中共總書記習近平檢閱。

分析指出，中國軍艦在規模與現代化程度上，都有戲劇性的提升，造船的總噸數遠遠超過以往。

除了大陸軍事專家不斷強調，解放軍將會打造6艘航母外，《外交家》（The Diplomat）雜誌網先前也指出，大約一年前，解放軍055型驅逐艦首艦在江南造船廠下水。前不久第二艘055艦也在江南造船廠下水舾裝，而未來幾個月內，還有另兩艘同型艦很可能會在大連造船廠下水。

中國海軍主力現有南海，東海與北海3大艦隊，各艦隊下有6大驅逐艦支隊，其中北海艦隊有驅1、驅10支隊，東海艦隊有驅3、驅6支隊，而南海艦隊則有驅2、驅9支隊。

儘管並沒有確切的消息顯示，中共海軍總共究竟會造幾艘055型驅逐艦，但傳聞北海艦隊驅逐艦第1支隊會接收前4艘，接著是南海艦隊4艘，其次是東海艦隊4艘。而每個艦隊各有兩個驅逐艦支隊，也就是至少會有24艘。

除了水面艦外，解放軍近年也大幅擴增水下戰力。如今美國海軍約有63艘潛艇，而中國有約有78艘。儘管美軍選擇核潛艇，但《動力》網認為，這是個很糟的選擇。

分析指出，解放軍有核潛艇與較小的柴電潛艇。而打造柴電潛艇遠比打造核潛艇便宜，加上中國著重反介入╱區域拒止（Anti-Access/Area Denial，A2/AD）戰略，這些柴電潛艇在沿海戰爭中更能發揮戰力。

此外，新型柴電潛艇應用了絕氣推進（Air-Independent Propulsion，AIP）技術，不僅比核潛艇更安靜，一次還能在水下待好幾星期。

事實上，對中國而言，它們是近乎理想的執行戰略武器，因此將會大量製造，以抗衡美國與亞太盟友的水下戰力。

(中時電子報)

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文章來源：If You Still Don't Think China's Navy Is A Serious Threat, Watch This Video

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