印度空軍再升級！明年9月接收首架飆風戰機

2018年06月20日 17:53 中時電子報 何宜玲

India to take delivery of Rafale starting from September 2019 - https://t.co/0tHj0GNWLl pic.twitter.com/Pc8T4WjhwM — Alert 5 (@alert5) June 11, 2018

印度空軍明年9月開始，將接收首架法國達梭公司(Dassault)製造的飆風戰機(Rafale Fighter)。印度空軍司令B.S. Dhanoa說，達梭預計於2022年完成總數36架飆風戰鬥機的交付工作。屆時，印度空軍可望大升級！

根據《戰機世界》(Fighter Jets World)報導，印度國防部長Manohar Parrikar 2016年9月，與法國達梭公司簽署採購36架飆風戰機的合約，以78億歐元(約新台幣2714億元)的價格簽訂。印度空軍司令B.S. Dhanoa日前強調說，他不認為有所謂購買價格過高的問題。

一架法國海軍飆風戰鬥機。(圖/Shutterstock)

India will receive the long debated Dassault Rafale from September 2019 onwards. In total 36 aircraft will be delivered and based on Ambala AFS and Hashimara AFS. Please read more https://t.co/VZOTvs4yAa here. pic.twitter.com/Zik72RVAl4 — Scramble (@scramble_nl) June 12, 2018

印度空軍打算以這批36架飆風戰鬥機，裝備先進的飛彈系統，替換老舊的戰機，提高印度的攻擊和防禦能力。印度目前是世界武器進口國家中的第一大國。

飆風戰機是由法國達梭飛機公司開發製造，是一款具有雙發動機、三角翼、高靈活性的多用途戰機。除了法國空軍和法國海軍為它的主要用戶以外，還有埃及空軍、卡達空軍等用戶。

1970年代，法國原本打算和其他國家共同研發飆風戰機，以降低生產成本，但是因為各國對戰機功能的要求差別太大，最後仍由法國獨資研發。自1986年開始生產至今。

(中時電子報)