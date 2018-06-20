印度空軍再升級！明年9月接收首架飆風戰機

一架飆風戰機。(圖/推特)

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中時電子報

印度空軍明年9月開始，將接收首架法國達梭公司(Dassault)製造的飆風戰機(Rafale Fighter)。印度空軍司令B.S. Dhanoa說，達梭預計於2022年完成總數36架飆風戰鬥機的交付工作。屆時，印度空軍可望大升級！

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根據《戰機世界》(Fighter Jets World)報導，印度國防部長Manohar Parrikar 2016年9月，與法國達梭公司簽署採購36架飆風戰機的合約，以78億歐元(約新台幣2714億元)的價格簽訂。印度空軍司令B.S. Dhanoa日前強調說，他不認為有所謂購買價格過高的問題。

一架法國海軍飆風戰鬥機。(圖/Shutterstock)

印度空軍打算以這批36架飆風戰鬥機，裝備先進的飛彈系統，替換老舊的戰機，提高印度的攻擊和防禦能力。印度目前是世界武器進口國家中的第一大國。

飆風戰機是由法國達梭飛機公司開發製造，是一款具有雙發動機、三角翼、高靈活性的多用途戰機。除了法國空軍和法國海軍為它的主要用戶以外，還有埃及空軍、卡達空軍等用戶。

1970年代，法國原本打算和其他國家共同研發飆風戰機，以降低生產成本，但是因為各國對戰機功能的要求差別太大，最後仍由法國獨資研發。自1986年開始生產至今。

(中時電子報)

文章來源：INDIA will receive First Rafale Fighter jet from Dassault in September 2019

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