世足人物》烏拉圭對決沙烏地 蘇亞雷斯百戰里程碑

2018年06月20日 17:40 中時電子報 黃邱倫

地主隊俄羅斯在20日凌晨3比1輕取埃及，成為本屆第一支在小組賽拿到2連勝的球隊，晚間11點由2屆冠軍得主烏拉圭迎戰沙烏地阿拉伯，此役是當家前鋒蘇亞雷斯的百場出賽里程碑，倘若能率領球隊拿下勝利的話，不但是雙喜臨門，而且烏拉圭還能與俄羅斯聯手晉級16強淘汰賽。

蘇亞雷斯可說是過去兩屆的風雲人物，2010年南非世足賽8強烏拉圭對決迦納，蘇亞雷斯在延長賽第119分鐘「手球」事件擋下了迦納的必進球，而且成功賭了迦納12碼罰球沒進，進而在PK大戰中氣走非洲雄獅，睽違50年之後再次重返4強之林。

蘇亞雷斯雖然被判了紅牌出場而且遭禁賽，4強賽烏拉圭2比3不敵荷蘭，但他仍是烏拉圭的民族英雄。

2014年巴西世足賽，烏拉圭在小組賽首戰爆冷輸給哥斯大黎加，次戰蘇亞雷斯獨進2球，2比1險勝英格蘭，小組賽最後一戰面對義大利，烏拉圭1比0勝出，不過蘇亞雷斯卻在比賽時咬了對手一口，當下裁判並沒有吹判，但國際足總賽後追加懲處，蘇亞雷斯連續兩屆都遭到禁賽，也由於這個禁賽導致烏拉圭在16強淘汰賽敗在哥倫比亞的腳下。

連續兩屆都有爭議舉動的蘇亞雷斯，早已成為世足賽的焦點人物，本屆首戰埃及，3次絕佳射門機會都沒有把握住，幸好隊友吉曼奈茲在第89分鐘成功破門，否則蘇亞雷斯恐怕要成為罪人。

歐洲賭盤開出這場比賽烏拉圭獲勝賠率1賠1.16，沙烏地阿拉伯的賠率高達1賠21，平手賠率1賠8.5，由此可見一面倒看好南美強權能帶走勝利，但當中的關鍵人物會是蘇亞雷斯嗎？

(中時電子報)