拔管案翻版！教育部仍拒核備國語日報新董事會

2018年06月20日 17:49 旺報 李侑珊

《國語日報》2月12日選出第20屆董事，時逾4個月，教育部依舊不予核備，該社所使用的銀行印章，依舊來自於退休董事長林昭賢，此外，教部更多次發布公文，要求其修改章程，並讓董事會2分之1為官派董事，整起事件宛如台大校長遴選案翻版，現任董事長蔣竹君表示，董事會既然是透過合法有效的選舉而產生，理應通過，教育部不應加以為難。

《國語日報》上周召開董事會，會中主要討論民國97年至106年的財務狀況，然而該社單位歸屬權則迄今爭議不下，即便改選出新任董事長與董事會，教育部卻依舊拒絕核備。

針對《國語日報》的所屬權，教育部認定為政府捐助財團法人，該社去年10月便展開訴願，尚未獲得行政院的回覆，對此，蔣竹君認為，既然相關疑慮以及報社定位尚未獲得法律判定，應當讓通過合法狀況選出來的董事會先行運作，否則現在對外行使權力時，仍受到限制，像是在銀行所使用的印章，依舊是來自於退休董座林昭賢。

至於教育部去年調查《國語日報》，認為該社財務虧損嚴重，最大原因是10年前1筆上億元股票投資失利，蔣竹君則說，上周已在董事會討論近10年的財務狀況，「我們不做危險性投資，財物都是放在銀行定存基金」，強調一切都符合政府規定，沒有任何涉及不法的情事。「只希望教育部不要為難，好讓我們能持續協助推動教育工作」，她說。

林昭賢則說，對於《國語日報》這起爭議，至今已很難清楚對外說明，但主要問題則出在董事會的內部鬥爭，並非外界認為是教育部打壓《國語日報》，「所謂民主，就容易產生弊端，最後變成多數暴力。」

林昭賢也提到，外界將他當作箭靶，認為他戀棧董事長一職，他則強調，4年前開始掌管《國語日報》，是基於使命感，並未將《國語日報》董事長職位列入人生規劃，但在掌管後，發現內部一片混亂，且虧損嚴重，因此想要發憤圖強來改革，才會引來外界直指他強勢與戀棧權位的批評。

林昭賢還說，蔣竹君最近曾與他談過，他建議蔣，很多事情都可以協商，沒有必要一定得走上訴訟，但在林擔任董事長任內，董事會變成立訴願訴訟小組，而教育部也沒有了解社內實際情況，不願意核備新任董事會，而雙方如今也沒有協調的意願，「才會演變成現在這樣，銀行還是使用我的印章。」

針對《國語日報》爭議，教育部終身司回應，有關《國語日報》社第20屆董事變更爭議一案，該公司本質屬公有事業，該公司解散後，所成立的《國語日報》社即屬政府捐助財團法人；而為避免該社不配合修章、合法改選，而影響員工權益，教育部已多次函請該社，應以內部協調方式，維持組織運作及員工薪資正常支付。

教育部強調，《國語日報》社沒有任何私人出資，也非私人所擁有，應儘速依法配合教育部106年9月5日函示事項，即修正捐助章程及合法改選董事，以符合政府捐助財團法人之規範及制度，使業務及財務更公開透明化，以維護社會公益，同時確保報社員工權益。

(旺報 )