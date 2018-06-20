目睹黑道大哥車上親熱 女星不知該看哪裡！

小亮哥曾因吃宵夜得罪大哥女人。（圖片提供：中天）

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楊繡惠直擊大哥在車上看A片印象深刻。（圖片提供：中天）
蔡頭昔日曾被黑道大哥恐嚇。（圖片提供：中天）

小亮哥、蔡頭、向娃、楊繡惠日前一起上《麻辣天后傳》，分享當年在秀場遭遇的恐怖經歷小亮哥回憶起，當年曾經因為口頭訓誡一名小歌手不尊重前輩，結果差點「走不出高雄」。他說：當年做秀結束大家一起去吃宵夜，女服務生把菜整盤端走，遭小亮哥臭罵一頓，當天晚上高雄的一個老大，就帶著兩個小弟來飯店「問候」小亮哥，當下才知道自己得罪大哥的女人，原本想說道個歉就能脫身，沒想到秀場的老闆是另一名黑道大哥，知道消息後要他不准去道歉，讓小亮哥左右不是人。

楊繡惠就透露，16歲在秀場跟著女前輩被大哥帶到保母車上坐，原本坐在車內看電視，突然大哥說要看影片，且是播放A片，「當時女前輩就跟大哥在車上咿咿啊啊的親熱，害得我不知道頭往哪裡伸，看哪邊都不是。」讓她印象深刻。

蔡頭當年到秀場表演，一進電梯卻遇到黑道大哥舉槍指著他說：「出來！我在跑路，下班你拿20萬元給我！」嚇得蔡頭趕緊拿出錢來，不料過沒幾天，食髓知味的黑道大哥竟再次上門，要求再給50萬元，蔡頭無奈跑去告知秀場主管，結果主管爆氣說道：「你第一次怎麼沒跟我說！人家恐嚇你耶！你是蔡頭耶！這件事我處理你不要講話。」後來主管找上了該名黑道大哥，並把他狠狠痛打了一頓，這才讓蔡頭保住了50萬元。

(中時 )

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