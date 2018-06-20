《中時晚間快報》陸美貿易戰 國安會憂心失控

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綜合報導

◎ 陸美貿易戰 國安會憂心失控

美中貿易衝突最新情勢與政府相關因應，總統府發言人黃重諺表示，蔡英文總統在今上午召集國安首長會議，總統府發言人黃重諺轉述，國安會的報告指出，美國若進一步對2,000億美元進口中國產品加徵10%關稅，影響面勢必擴大；假若美中持續相互報復，則可能觸發全球金融市場強烈震盪

◎ 洩漏愛滋個資 最高賠償２萬

北市聯醫院昆明防治中心發生外洩3000多筆愛滋個資事件，衛福部疾管署表示，此事發生在2年前，當時即已緊急啟動跨部會機制下架外洩個資，並進行資安檢討，同時也請台北市衛生局提供單一窗口供感染者查詢，若有感染者自覺權益受損，可向北市聯醫及洩漏者，依個資法提出求償，即便無法提出具體事證，每件最高可求償2萬元，另也可提出團體訴訟，依受損情形求償。

◎ 乾鹿茸片闖關 巿值約400萬

保三總隊第二大隊今年1月執行落地貨櫃安全檢查，在20呎貨櫃查獲乾鹿茸片173.5公斤，巿值約400萬元，陳姓貿易商供稱是大陸工人誤裝，不過高雄地檢署認定他以中藥材夾帶闖關，因違反動物傳染病防治條例，將他起訴。

◎ 主播直擊 日足球迷跳水慶祝

日本大阪18日剛發生6.1強震，在俄羅斯參與世足賽的日本足球隊19日晚間首戰為災民而踢，爆冷以2：1擊敗強敵哥倫比亞，讓全日本球迷陷入瘋狂，人在日本大阪道頓堀的中天主播鄭亦真也即時連線採訪，直擊超high的日本人在贏球後興奮跳水，上百人聚集在橋上跳動，鄭亦真驚呼：「整座橋都在震動。」當地球迷看到來自台灣的中天新聞主播與攝影記者，開心地將他們熱情包圍，高呼「我愛台灣！」

(中時電子報)

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