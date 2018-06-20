台灣苦旱在後頭？水利署：治水型態已改 找回親河空間

2018年06月20日 17:55 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

全球暖化，氣候異常已成常態，今年台灣氣溫屢屢飆高溫，原想盼梅雨，殊不知梅雨持來。好在端午前後的鋒面和西南氣流為台南灣帶來降雨為全台水庫帶來逾1.2億噸進帳，其中曾文、烏山頭及南化水庫總蓄水量已逾五千萬噸，有相當「解渴」效果！

然有媒體在評論中以「春旱只是下馬威，苦旱還在後頭」為題，指出台灣解渴恐只是一時！對此，水利署回應，台灣治水形態正在轉變，改善水質、重視生態、營造親水空間、恢復人與河川的關係。水利署也會積極重視環境與人文，計畫也有完整規定，也會啟動考核機制，落實監督管理。

宜蘭安農溪整治前。（水利署提供）

水利署表示，前瞻基礎建設水環境計畫是轉變台灣治水形式的計畫，從水質改善，營造人水親近空間，找回對水的情感，對環境的重視，計畫也有完整規定，也會啟動考核機制，落實監督管理。

台灣早期河川治理，因配合經濟發展側重安全，雖保障人民免於災損，卻阻隔人與河川的親近，造成河川空間閒置或遭破壞等管理問題。水利署10幾年前開始反思，在防洪安全無虞前提，逐步融入環境營造元素，以宜蘭縣安農溪為例，經多次溝通說明化解民眾疑慮後，將原有生硬人工設施改造為自然綠美化設施，現由在地社區居民認養中，公私協力共同營創、延續優質水岸環境成果，不僅為地方重要觀光休憩景點外，更成為三星鄉及冬山鄉水岸亮點代名詞。

水利署表示，為使水環境建設計畫貼近民眾需求，於計畫提報前即已展開盤點，並安排赴各地勘查，同時全省巡迴邀請公民團體及關心民眾召開多場工作坊或座談會，各界意見均已加入計畫書擬定，融入計畫。

水利署進一步說明，台灣治水形態正在轉變，改善水質、重視生態、營造親水空間、恢復人與河川的關係，水環境建設計畫就是為了要銜接及轉變，相關生態檢核、公民參與及資訊公開等均已訂定作業規定，該署網頁已設置行政透明專區，提供完整資訊，適時更新計畫執行進度及相關成果，各地河川局在地諮詢小組亦已全面運作，邀請關心民眾、團體及執行單位溝通討論，計畫並訂有監督管理機制及成立考核小組，對執行進度及品質嚴格管控，考核時會邀請生態專家協助加強監督地方政府落實生態檢核工作。

(中時電子報)