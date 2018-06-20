縮短學用落差有一套！城市科大休閒系培育國家級救生員

2018年06月20日 18:17 旺報 李侑珊

城市科大休閒系今年國家級「游泳池救生員」證照通過率百分百，舉辦「在學即就業-救生員救援實況演練」，學生正在展示救生四式其中一式基本仰泳。(城市科大提供)

城市科大休閒系今年國家級「游泳池救生員」證照通過率百分百，今天舉辦「在學即就業-救生員救援實況演練」，由於國內飯店、國民健康中心等游泳池長期缺乏合格救生員，中華民國水域訓練檢定協會北區分會會長江柏億(右一)到記者會現場攬才。(城市科大提供)

城市科大休閒系今年國家級「游泳池救生員」證照通過率百分百，今天舉辦「在學即就業-救生員救援實況演練」，董事長鄭逢時(中排左六)特別到場為學生打氣。(城市科大提供)

城市科大休閒系今年國家級「游泳池救生員」證照通過率百分百，今天舉辦「在學即就業-救生員救援實況演練」，學生模擬水中游泳若遇受傷等待救援實況。(城市科大提供)

城市科大休閒系今年國家級「游泳池救生員」證照通過率百分百，今天舉辦「在學即就業-救生員救援實況演練」，學生模擬水中游泳若遇受傷等待救援實況。(城市科大提供)

企業找不到人才，大學生找不到工作，學用落差嚴重，臺北城市科技大學休閒系因應國內飯店、國民健康中心等游泳池長期缺乏合格救生員，學生入學即加強水域課程並輔導考證照，今年報考的31人全數通過教育部體育署「游泳池救生員」檢定合格，企業主爭相攬才，休閒系主任陳寅全著眼學生就業力，期望學生不必等畢業即接軌就業，比別人提早賺到人生第一桶金。

臺北城市科技大學休閒系為展現學生的救生員訓練成果，並喚醒夏日戲水高峰期的安全概念，特別在6/20上午舉辦「救生員救援實況演練」活動。

根據1111人力銀行「職場學用落差現況調查」，超過五成上班族第一份工作與學校科系完全無關，凸顯台灣教育與職場嚴重學用落差!臺北城市科技大學本著科技大學的辦學願景，要為企業打造可用之才、更為學生找到就業之路，於是，休閒系近年積極打造水域專業人才，每年都會輔導學生參加教育部體育署檢定救生員證照，為企業培養專才。

城市科大休閒系主任陳寅全表示，民國99年起教育部體育署規定飯店、游泳池，亦或是海水浴場等執業場所之職業救生員，其證照都必須是由教育部體育署檢定合格核發證照的救生員才能擔任。由於這張證照有難度，這項考試包涵學科與術科測驗，術科有救生四式（抬頭捷泳、抬頭蛙泳、側泳、基本仰泳）各游50公尺外，還要在1分40秒內完成徒手游泳25公尺、潛入水底拉假人並帶假人游泳25公尺。透過系方加強水域課程後，學生考照的通過率逐年提升，今年甚至通過率百分百。

傅心瀅原是北一女籃球校隊，去年畢業後進入城市科大休閒系就讀，目的就是要儲備就業競爭力，且讓自己成為全方位的運動管理人才，她原本是「旱鴨子」，透過系上的教導與鼓勵，這一年培訓期，她從非常怕水到慢慢親近水，還變成游泳高手，今年更通過教育部體育署「游泳池救生員」檢定合格，朝自己設定的目標邁進。

城市科大休閒系大一生張博清從小喜歡游泳，常聽到不幸溺水事件，讓他想從事救人的工作，但會游泳不代表能救人，因此歷經一個月時間每天游泳2小時做足準備，最後通過教育部這張國家級「游泳池救生員」證照，他感到無比開心，經過專業訓練過程，他了解救人要從溺水者的背後接近，扣住腋下進行施救。關於民眾游泳安全自救之道，他提醒下水前務必做好暖身運動，手、腳多拉筋，以免發生水中抽筋。

經營溫水游泳池的波菲美公司營運主任李哲賢、中華民國水域訓練檢定協會北區分會會長江柏億，風聞城市科大休閒系今年「游泳池救生員」證照通過率百分百，亦到現場準備攬才，期待藉由國家級救生員進駐以提升民眾的游泳安全。

(旺報 )