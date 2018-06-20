台中港特定區延宕半世紀 百姓求助無門

2018年06月20日 18:20 中時 陳世宗

台中市特定區自民國60年規畫公告高達近2萬公頃土地，政府因財源問題，機關用地有的徵收未開發、有的未徵收，一綁47年嚴重影響數千地主權益，很多長輩含恨而終；市議員尤碧鈴20日為民請命，要求市府應還地於民！都市發展局長王俊傑說，目前於台中市都委會審查中。

台中市議會20日進行市政總質詢，市議員尤碧鈴、張立傑、張滄沂等人關心海線未來發展。尤碧鈴指出，台中港特定區公共設施用地存在未徴收、未開發等問題，高達共156件變更檢討草案，已經拖了近半世紀，究竟還要多久才能還地於民，還是市長忙於選舉、以後再說。

尤碧鈴不滿抨擊說，監察院在102年間曾糾正內政部及各地方政府，針對公共設施保留地長達3、40年還沒取得，嚴重傷害居民權益；內政部於同年訂定「都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則」，要求針對公設地專案通盤檢討，難道市府都視若無睹？

王俊傑表示，台中港特定區公共設施用地劃設13個整體開發區，檢討變更內容及面積為全市最多；為加速審議解決民眾問題，依行政轄區分為9個專案小組進行審議，審議期間並儘量參考人民陳情意見，預計於今年下半年陸續完成作業，報請內政部審議。

王俊傑強調，後續將於內政部審議時，爭取較無爭議案件、參考民眾意願先行發布實施，發布實施後由地政局進行市地重畫；已於去年辦理都市計畫公開展覽，目前於台中市都委會專案小組審查中。

(中時 )