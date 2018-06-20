桃園這樣玩！乘坐熱氣球升天 嚐石門鮮魚餐

2018年06月20日 18:08 中時電子報 綜合報導

不要再嫌桃園難玩了！桃園市政府規劃的一日遊輕旅行，結合花季、在地活動規劃超過10條的桃園專屬行程，適合大人小孩玩透透，一同渡過難忘的暑假！

「2018桃園石門水庫熱氣球嘉年華」可以讓遊客體驗升空魅力，以及欣賞夜間光雕噴火秀。(桃園自在遊網站提供)

6/23-7/1是第三屆的「2018桃園石門水庫熱氣球嘉年華」，此次特別結合熱氣球嘉年華和桃園石門區和大溪區的特色景點，讓大家更認識桃園。熱氣球嘉年華除了讓民眾體驗升空魅力外，還有夜間光雕噴火秀，欣賞熱氣球在夜間的不同樣貌，也安排了許多周邊體驗活動，像是熱氣球博物館、肌耐力挑戰賽、VR運動樂園以及超能者聯盟集章等，活動種類豐富又多元。

以感動幸福為宗旨的「好時節休閒農場」，提供豐富多樣的體驗活動。(桃園自在遊網站提供)

遊程中還安排了位於桃園大溪區的「好時節休閒農場」，是由一群熱愛大自然的夥伴們打造的夢幻綠色基地，以感動幸福為園區宗旨，希望讓遊客體會到純淨樸質的幸福感。園區有觀嵐休憩區、幸福麵包窯、青青草原、好時節伊甸園、昆蟲民宿、小麥輪作區等；甚至還有DIY體驗活動，像是自然探索體驗、窯烤披薩DIY、創意盆栽DIY等，也有搭配親子、小學戶外教學行程，是個老少咸宜的休閒空間。另外，晚餐則是安排了石門的鮮魚特色餐，在飽食一頓後，繼續在石門水庫欣賞夜晚的熱氣球光雕秀，以浪漫又炫麗的夜晚做結尾。

住在桃園外圍地區的民眾不妨利用假日來趟桃園之旅，不用費時費力自行規劃行程，透過「桃園自在遊」報名網站輕鬆瀏覽即可報名完成，讓假期不再只是宅在家，而是能夠與親朋好友一同編織難忘的美好回憶。

(中時電子報)