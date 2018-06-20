六龜荖濃溪泛舟風光啟航2年今年再喊卡

2018.06.20高雄市▲六龜區「黃金航線」荖濃溪泛舟因廠商不勘虧損，風光啟航後再喊卡。（林雅惠翻攝）

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六龜區「黃金航線」荖濃溪泛舟因廠商不勘虧損，風光啟航後再喊卡。（林雅惠攝）

曾被稱為六龜區「黃金航線」的荖濃溪泛舟在莫拉克風災後一度停擺，2016年復航後吸引許多觀光人潮，地方觀光業者期待泛舟再度啟航能帶來經濟效益，未料復航才2年時間，這次卻因廠商不堪虧損決定喊卡，黃金航線再度停擺。

茂林國家風景區管理處表示，茂管處依據發展觀光條例規定，分別於今年3月1日及4月3日辦理荖濃溪泛舟活動營運申請公告，但都沒有廠商提出營運申請，主因多為營運收入不如預期，廠商不堪虧損而作罷。

茂管處考量泛舟危險性較高，在無專業廠商願意營運下，決定今年暫停荖濃溪泛舟活動。

茂管處表示，105年度泛舟營運期間，累計遊客數為8343人次，觀光產值高達1300萬元。106年度累計遊客數為494人次，觀光產值約為670萬元。今年暫停泛舟活動後，茂管處將積極推展十八羅漢山鄰近景點，另結合在地導覽解說，提供遊客至六龜區除泛舟之外的更多元選擇。

六龜區長宋貴龍說，荖濃溪泛舟為六龜區帶來許多觀光效益，如今因廠商無意願喊卡實在「很可惜」，他期盼業者坐下來與公部門好好商量，看看需要協助什麼，期待泛舟能夠再度復航，另地方觀光業者正力推水上漂浮活動，期盼一起為六龜觀光來努力。

(中時 )

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