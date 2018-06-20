朝聖網美熱門景點 來桃園乘坐大王蓮

2018年06月20日 18:12 中時電子報 綜合報導

暑假可以去哪裡玩？每年7、8月正是桃園觀音區和新屋區的蓮花盛開時節，可以一覽蓮花綻放的美景，以及享用季節限定的蓮花大餐！桃園市政府為了讓更多人認識桃園之美，特別結合當季花季和在地活動規劃一條條桃園專屬的特色行程。

甘泉古厝已有150多年的歷史，也是居民最重要的信仰中心。(桃園自在遊官網提供)

以觀音蓮花季為主題的遊程共有4條，其中【觀音蓮花季─(A)甘泉古厝。戀戀荷花情】特別安排了已有150多年歷史的甘泉寺導覽，它是觀音區的著名地標，也是居民最重要的信仰中心。經過數次修繕後，三堂五門的大廟十分富麗堂皇，而泉水終年不絕的甘泉井，則位在廟宇左側的公園內，常有許多信徒慕名前來取水，每年農曆4月22日的「觀音出水日｣則為地方盛事。

出去玩總要填飽肚子，此遊程安排了45年老字號的大田蓮花園餐廳，餐點主要以蓮花餐為主，將整個蓮花入菜，從蓮花的葉子到花瓣都能變成美味佳餚，店內也有販售蓮花相關的農產品。值得一提的是，目前桃園觀音區產量最多的蓮子就在大田蓮花園，老闆堅持製作無毒健康的料理，因此在栽種蓮花時不使用任何農藥並每年送去食品檢驗，期許前來的遊客可以吃到、買到安心又健康的產品。

另外，位於盛產蓮園桃園觀音鄉的康莊蓮園是現今年輕人前往拍照、打卡的熱門景點。這裡每年7至9月會開放園區內的大王蓮讓遊客乘坐，大王蓮原產於亞馬遜河流域，最大直徑可達3公尺。大片荷葉具有浮力，在大王蓮葉上放置壓克力或塑膠盆，可以乘受約150公斤重量，讓遊客體驗水上漂的感覺。

向陽農場是北台灣最大的向日葵主題農場。(中時電子報提供)

蓮花賞完了，接著去看向日葵！北台灣最大的向日葵主題農場就在桃園，這裡占地18000坪，園內有各式花卉及小動物，包括向日葵、麥桿菊、兔子、羊等，可以體驗採摘向日葵及餵食小動物。向日葵的周邊產品應有盡有，像是冷泡葵花茶、葵花子冰淇淋、向日葵香腸等都是極具特色的產品。

規劃行程費時又費心，現在只要上網輕鬆瀏覽行程、動動手指即可報名，讓出遊不再是麻煩事，大人小孩都能玩得盡興！

(中時電子報)