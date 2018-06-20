集氣！長頸鹿寶寶未脫離險境！媽咪「小麥」憂女哺乳好感人

2018年06月20日 18:13 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

每一個孩子都是一個生命、一個希望！爸媽的希望也是盼孩子能健康長大！來為剛出生不久的長頸鹿寶寶加油打氣！

經過14個月漫長的等待，台北市立動物園非洲動物區的長頸鹿「小麥」，終於在上週四（6/14）上午約10點50分左右，辛苦誕下一隻雄性的寶寶，當保育員和獸醫師們正想從緊張的情緒中喘口氣時，卻發現新生寶寶疑似左前趾關節變形等因素，遲遲無法自行站立。

保育員合力將新生寶寶抱到乾草堆上，確認呼吸和心跳，並且將寶寶的身體擦拭乾淨。（台北市立動物園提供）

於是大夥趕緊先想辦法隔開母性堅強的「小麥」，再兵分兩路，一邊由獸醫師替新生寶寶進行治療，一邊由保育員同步以人工哺乳的方式讓新生寶寶補充體力，目前寶寶尚未脫離危險期，請大家一起來幫長頸鹿新生寶寶加油打氣，祝福牠早日恢復健康！

保育員餵「小麥」牠最喜歡的樹葉，希望能分散生產時的不適。（台北市立動物園提供）

今年即將滿五歲的長頸鹿「小麥」是第一次當媽媽，初產的背景再加上體型龐大，讓獸醫師和保育員們在「小麥」進入預產期後即嚴陣以待。6月14日（四）早上保育員上班後，即發現「小麥」正在生產，已經能看到胎兒的前蹄了，於是一面調閱監視器畫面，一面通知獸醫師前來助產。

為了讓新生寶寶有足夠的體力，同仁們也接手進行人工哺育。（台北市立動物園提供）

透過監視器影像，可以看到「小麥」是在清晨5點58分時破水，生產時的種種不適，讓媽媽顯得有點煩躁，但現場大家所能做的並不多，主要還是靜靜地觀察產程的變化。

到了10點19分時，胎兒的頭部和前腿已經順利地露出了，只是從清晨一直努力了將近四個小時的產婦「小麥」，卻似乎開始有點力不從心了，獸醫師和保育員在觀察到媽媽腹部收縮的力道有下降的趨勢後，立即出手協助生產。

有了外力加持，加上為母則強的天性，胎兒總算在10點50分完全產出，寶寶落地後，幾位保育員負責戒護，其他人則趕緊合力將新生寶寶抱到乾草堆上，確認呼吸和心跳，並且將寶寶的身體擦拭乾淨，一切就序之後，所有人員退出，讓媽媽回來自己照顧新生寶寶。

所有的工作人一直在外圍安靜的守候，但是隨著時間一分一秒過去，新生寶寶卻一直沒法自行站立起來。獸醫師觀察後，研判應是左前趾關節變形所致，無奈之下只能再度將媽媽隔到安全的區域，讓獸醫師為寶寶進行治療。

現在除了餵奶的時候，其他時間都盡量讓媽媽陪伴在新生寶寶身邊，期望透過親情的慰藉，推升寶寶的求生意志。（台北市立動物園提供）

為了讓新生寶寶有足夠的體力，保育員也同步接手進行人工哺育，日間除了增加人手持續觀察寶寶的變化，夜間也安排了人手交替餵奶。第二天寶寶在保育員的扶持下，能夠勉強站立，這給大家燃起了一線希望，因為新生寶寶必需能自行站立與行走，「小麥」才有親自為寶寶哺乳的機會。保育員們戰戰兢兢地安排讓媽媽進場陪在寶寶身邊，在「小麥」緩緩的走近內欄舍時，大家都摒住了呼吸，尤其是當牠低下頭慈愛的舔舐新生寶寶時，在場的每個人都不禁紅了眼眶。

這幾天保育員除了餵奶的時候，讓「小麥」到其他活動場去舒展一下身心，其他時間都盡量讓媽媽陪伴在新生寶寶身邊，期望透過親情的慰藉，推升寶寶的求生意志；夜裡，為了方便餵奶，同時也要讓產婦有更多的時間好好休息，保育員們會輪班留守

。目前長頸鹿新生寶寶仍在努力的為生存奮戰，尚未脫離危險期，保育員及獸醫師除了持續給予陪伴照護之外，都在內心裡默默的為牠祝禱，也希望能有更多的民眾，繼續為這位生命的小鬥士加油打氣，祝福長頸鹿寶寶能夠戰勝病魔，早日恢復健康。

(中時電子報)