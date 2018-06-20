邱敬斌指文大案幕後有人 綠營議員何博文怒嗆「就是朱立倫跟侯友宜」

新北市副祕書長邱敬斌（左）與議員何博文原本上演大和解戲碼，又因邱一句幕後有人，讓何大動肝火。（吳岳修攝）

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吳岳修

新北市副祕書長邱敬斌日前質疑綠營議員何博文「聽錯他的說明」，當著媒體鏡頭前發飆摔紙，20日前往議會專案報告時，低調先向何博文鞠躬道歉，兩人才握手言和，邱報告時一句「背後有人有步驟處理這件事」，讓何再度怒火中燒，反嗆「背後這個人就是朱立倫跟侯友宜」。

20日在議會第三審查室的專案報告，開始前即彌漫火藥味，分屬第三審的藍綠議員壁壘分明，藍營還刻意安排親和力最佳的蔡淑君議員，坐在綠營何博文身旁，「安撫牽制」意味明顯。

邱敬斌等3位官員進入第三審查室時，蔡淑君立即引導邱到何面前鞠躬道歉，邱說他對於經過民主洗禮選出的議員失禮感到抱歉，兩人上演握手大和解戲碼，何再三強調沒有生氣，只希望邱等人把事實說清楚，把真相還給全民。

未料邱敬斌在說明過程中，脫口表示「這件事有人在幕後有步驟、有計畫在處理，但我謝謝這個人，讓我在成長過程中，知道自己能承受的極限」，並痛批這個人「用摧毀情誼的方式達到政治目的，但已喪失人性」。

話一說完立即引起何博文不滿，厲聲要邱說出這個人是誰，他不在意個人，邱有沒有道歉事小，釐清事實才重要，邱指控幕後有人操弄很嚴重，「如果真的有人在幕後指使，我認為就是朱立倫跟侯友宜」，火爆氣氛一觸即發，也讓蔡淑君不斷在一旁緩頰。

(中時 )

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