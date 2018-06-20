竹市路平計畫 3年半鋪平200萬平方米

2018年06月20日 18:19 中時 陳育賢

新竹市路平計畫3年半來，已重鋪超過200萬平方公尺道路。（陳育賢攝）

安全是回家唯一的路！為讓用路人有條平整的道路，新竹市政府3年半來推動「路平計畫」，改善鋪設總面積達200萬平方公尺、調降6000個人孔蓋，驗收時還能將每200公尺高低誤差控制在0.26公分，讓竹市道路進入新的路平里程碑。

「蛋蛋不破囉！」市長林智堅表示，從前新竹市的道路像針線縫補過，彎彎曲曲很難看，有蛋行老闆跟他說，從前幫客人送蛋，因馬路坑坑疤疤貨車容易跳動，到現場後蛋往往會破好幾顆，現在路平計畫推行後，老闆回來感謝他說，蛋都不會破了，每顆都可以安安全全的出發，平平安安的抵達。

這是市府祭出的「路平計畫」奏效，此計畫自2015至2018年度總共編列10.29億元，合計改善完成振興路等182條主要道路及竹光路184巷等158條巷弄的改善工程，改善總長度達15萬9429公尺，總面積超過200萬平方公尺，人孔蓋同時也調降6000個。

此外，為了維持平整後道路品質，市府也透過自治條例的通過，要求施工的5大管線單位，禁止任意挖掘道路，必須經過協商後才能動工，並設立路平主題網，並邀請全民一同來監督施工進度與品質。

另，為了降低交通衝擊，市府也協調自來水公司和台電公司，在香山區朝山至樹下161KV線，使用全台唯一的「水電共構」工法，將水電幹管合一，使用涵管在地下推進施工，避免重複挖路造成路凹凸不平，將工程對交通的影響降到最低。

(中時 )